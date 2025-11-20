Κοινοβούλιο Ρωσίας: Η κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ θα αντιμετωπιστεί με τη λήψη νομικών μέτρων

Το κοινοβούλιο της Ρωσίας, η Δούμα, ανακοίνωσε σήμερα ότι τυχόν κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαντηθεί με τη λήψη νομικών μέτρων εις βάρος του Βελγίου και του Euroclear, του βελγικού αποθετηρίου τίτλων όπου κρατούνται τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Με απόφασή της η Δούμα πρότεινε επίσης τη χρήση περιουσιακών στοιχείων μη πολιτών της Ρωσίας που κατάγονται από «μη φιλικές χώρες» για την αντιστάθμιση τυχόν απωλειών που θα υποστεί η Μόσχα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα σχέδιο βάσει του οποίου οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν έως 185 δισ. ευρώ – το μεγαλύτερο μέρος από τα 210 δισ. ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή παγωμένα στην Ευρώπη - για να προσφέρουν δάνεια στην Ουκρανία, όμως χωρίς να τα κατασχέσουν.

Η απόφαση της Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, επισημαίνει ότι η προτεινόμενη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από χώρες μέλη της ΕΕ «αποτελεί ουσιαστικά παράνομη κατάσχεση περιουσίας και κατά συνέπεια, εφόσον εφαρμοστεί, μπορεί να θεωρηθεί ξεκάθαρη κλοπή».

Και προσθέτει: «Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την προσήκουσα νομική απάντηση, ξεκινώντας με αξιώσεις αποζημίωσης - με ένα αίτημα για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ως μέτρο ασφαλείας - εις βάρος της Euroclear και του Βελγίου, όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος των παράνομα παγωμένων κρατικών κεφαλαίων».

«Τα περιουσιακά στοιχεία μη κατοίκων (Ρωσίας) από μη φιλικά κράτη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πηγή αποζημίωσης», καταλήγει η απόφαση.