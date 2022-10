Κοινοβούλιο Λιβύης: Παράνομη η συμφωνία με Τουρκία για υδρογονάνθρακες

Παράνομη χαρακτηρίζει το μνημόνιο συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες που υπέγραψε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου με την κυβέρνηση της Λιβύης ο πρόεδρος της βουλής της χώρας ο Aguila Saleh.

Ο επικεφαλής του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το Reuters σημείωσε ότι η συμφωνία αυτή υπογράφηκε από μια κυβέρνηση που δεν έχει νομιμοποίηση.

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity



