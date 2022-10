Κλιμάκωση της Ρωσίας στην Ουκρανία: Πανηγυρίζουν τα «γεράκια»

Ως απάντηση στα γεράκια της Ρωσίας για την έντονη κριτική που ασκούσαν για την ανατίναξη της γέφυρας στην Κριμαία ερμηνεύεται από αναλυτές το χτεσινό σφυροκόπημα με 83 ρουκέτες της Ουκρανίας.

Οι αξιωματούχοι και οι τηλεπαρουσιαστές στη Ρωσία που ήταν σε κατάθλιψη τις προηγούμενες μέρες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχετικό ρεπορτάζ του το BBC, ζητωκραύγαζαν ενώ κάποιοι έφτασαν και να χορεύουν σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι τόνισαν με νόημα το γεγονός ότι το μπαράζ των επιθέσεων σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας συνέπεσε με την πρώτη μέρα του στρατηγού Σεργκέι Σουροβίκιν στον νέο του πόστο, αυτό του επικεφαλής της εισβολής στη χώρα. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνεται ο βομβαρδισμός της Συρίας και ο θάνατος διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας στη Μόσχα το 1991.

Ο Τσετσένος ηγέτης, Ραμζάν Καντίροφ που επί εβδομάδες ασκούσε σκληρή κριτική στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, δήλωσε «100% χαρούμενος».

Η επικεφαλής της ρωσικής τηλεόρασης RT, Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, χαρακτήρισε την έκρηξη της γέφυρας στην Κριμαία «κόκκινη γραμμή» πριν προσθέσει κοροϊδευτικά ότι «η απαντησούλα της Ρωσίας μόλις προσγειώθηκε». Ένας άλλο στέλεχος του καναλιού, ο Άντον Κρασόφσκι, ανάρτησε βίντεο του που τον δείχνει να φοράει κασκέτο με το σύμβολο υπέρ του πολέμου Ζ και μια πιτζάμα του ρωσικού στρατού, χορεύοντας και χαμογελώντας πλατιά στην κάμερα.

Russian propagandist Anton Krasovsky dances on the balcony after the strikes on Kyiv.#RussiaIsANaziState #RussiaisATerroistState #russiaisaterrorisstate #UkraineWillWin #visabanforrussians pic.twitter.com/DG9Jdwdu73