Κλιμακώνεται η κρίση στην Καραϊβική: Καταστράφηκε σκάφος που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, λέει ο Τραμπ

Η ένταση στην Καραϊβική κλιμακώνεται, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν» σκάφος που, όπως είπε, μετέφερε ναρκωτικά και συνδέεται με τη Βενεζουέλα

«Έχουμε πολλά ναρκωτικά που εισέρχονται στη χώρα μας, εδώ και πολύ καιρό. Και, αυτά, απλώς έφυγαν από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος δεν παρείχε λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Με τη σειρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μια «θανατηφόρα επιχείρηση» στη νότια Καραϊβική εναντίον σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά και είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, λίγο αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν» βάρκα με ναρκωτικά που συνέδεσε με τη Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζεται ότι, Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει βιώσει η Νότια Αμερική εδώ και έναν αιώνα, αλλά προειδοποίησε ότι «δεν θα υποκύψει».

Η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, με την Ουάσινγκτον να στέλνει πολεμικά πλοία στη νότια Καραϊβική, επισήμως για να αντιμετωπίσει την απειλή των λατινοαμερικάνικων καρτέλ των ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήγαγε την καταστολή των καρτέλ σε κεντρικό στόχο της κυβέρνησής του, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της μετανάστευσης και την ασφάλεια των νότιων συνόρων.

Όμως ο Μαδούρο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο και άλλοι αξιωματούχοι λένε ότι οι ΗΠΑ απειλούν τη χώρα τους με την ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού, η οποία εντάσσεται στην προσπάθεια να δικαιολογηθεί μια επέμβαση εναντίον τους.

«Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει βιώσει η ήπειρός μας τα τελευταία 100 χρόνια» είπε ο Μαδούρο μιλώντας σε δημοσιογράφους, αξιωματούχους και στρατιωτικούς στο Καράκας.

«Δεν έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια κατάσταση», τόνισε, εξηγώντας ότι έχουν αναπτυχθεί οκτώ πλοία με 1.200 πυραύλους και ένα υποβρύχιο.