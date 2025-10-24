Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Νέα πτήση βομβαρδιστικού των ΗΠΑ κοντά στα παράλια της

Αμερικανικό βομβαρδιστικό B-1B πέταξε την Πέμπτη πάνω από την Καραϊβική θάλασσα, ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δεδομένα υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων, στη δεύτερη επίδειξη δύναμης του είδους τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διέταξε στρατιωτικές επιχειρήσεις που κατ’ αυτόν έχουν σκοπό να παταχθεί η διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του.

Η πτήση, που διαψεύστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, έγινε καθώς το Καράκας καταγγέλλει πως βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία με σκοπό να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Κατά δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου FlightRadar24, βομβαρδιστικό του τύπου έκανε πτήση προς τις ακτές της Βενεζουέλας, προτού κάνει αναστροφή.

«Αυτό είναι ψέμα», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο για την πτήση.

Πρόσθεσε ωστόσο πως οι ΗΠΑ είναι «δυσαρεστημένες με τη Βενεζουέλα για πολλούς λόγους».

Την περασμένη εβδομάδα, ζεύγος βομβαρδιστικών B-52 με βάση τις ηπειρωτικές ΗΠΑ έκανε πολύωρη πτήση κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στην περιοχή μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας τεχνολογίας και πολεμικών πλοίων στο πλαίσιο αυτής που παρουσιάζει ως επιχείρηση εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών.

Έπειτα από σειρά πληγμάτων τους εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επέκτειναν την εκστρατεία στον Ειρηνικό αυτή την εβδομάδα.

Συνολικά, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει εννιά πλήγματα του είδους από τον Σεπτέμβριο, με τουλάχιστον 37 νεκρούς.

Η νομιμότητα των επιχειρήσεων ωστόσο αμφισβητείται από ειδικούς.

Η εκστρατεία αύξησε επίσης κατακόρυφα την ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και στον πρόεδρο της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο.

Αμερικανικό πολεμικό πλοίο αναμένεται στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο για γυμνάσια απέναντι στη Βενεζουέλα

Παράλληλα, σκάφος του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και αμερικανοί πεζοναύτες αναμένονται από την Κυριακή 26η ως την Πέμπτη 30ή Οκτωβρίου στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο, χώρα που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, για γυμνάσια, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας της Καραϊβικής.

«Το USS Gravely (...) θα επισκεφθεί το Τρίνινταντ και Τομπάγκο από την 26η ως την 30ή Οκτωβρίου, θα δέσει στην Πορτ οφ Σπέιν, ενώ η 22η εκστρατευτική μονάδα του σώματος πεζοναυτών των ΗΠΑ θα διεξαγάγει κοινά γυμνάσια με τις δυνάμεις άμυνας του Τρίνινταντ και Τομπάγκο την ίδια περίοδο», αναφέρει η ανακοίνωση της διπλωματίας της χώρας αυτής, αρχιπελάγους το δυτικό άκρο του οποίου δεν απέχει παρά περίπου δέκα χιλιόμετρα από τη Βενεζουέλα.

Μαδούρο: Όχι σε αυτόν τον «τρελό» πόλεμο

«No crazy war please!»: με αυτή τη φράση στα αγγλικά ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, καθώς συνεχίζει να βλέπει απειλή αμερικανικών επιθέσεων αν όχι στρατιωτικής εισβολής.

«Yes peace», «peace forever», «No crazy war, please!», «No a la guerra loca, no crazy war!» («ναι στην ειρήνη, ειρήνη για πάντα, όχι τρελό πόλεμο παρακαλούμε, όχι στον τρελό πόλεμο»), επέμενε ο Μαδούρο, εναλλασσόμενος ανάμεσα στα αγγλικά και στα ισπανικά, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης συνδικαλιστών προσκείμενων στην κυβέρνησή του, απευθυνόμενος «στους Αμερικανούς εργαζομένους».

«Αυτή είναι η γλώσσα του Ταρζάν», αστειεύτηκε ο Μαδούρο, μεταφράζοντας τι είπε και προσθέτοντας ακόμη «όχι στην τρέλα του πολέμου».

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ άρχισαν να αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων αποβατικών και αντιτορπιλικών, πυρηνοκίνητου υποβρυχίου και μαχητικών τελευταίας τεχνολογίας, στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο αυτής που η Ουάσιγκτον παρουσιάζει ως επιχείρηση για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών που βάζει ιδίως στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα και προσωπικά τον πρόεδρο Μαδούρο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο εννιά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων, που κατ’ αυτήν μετέφεραν ναρκωτικά, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με συνολικά τουλάχιστον 37 νεκρούς. Η νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων αμφισβητείται από ειδικούς, καθώς διεξάγονται σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα και οι ύποπτοι ούτε συλλαμβάνονται ούτε ανακρίνονται.

Αντιμέτωπος με την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων με εντυπωσιακή ισχύ πυρός από τον Αύγουστο, ο πρόεδρος Μαδούρο διέταξε να διεξαχθούν στρατιωτικά γυμνάσια και χθες σημείωσε ότι σε αυτά δοκιμάστηκε εξοπλισμός που έχει αγοράσει το Καράκας από τη Ρωσία και την Κίνα.

«Χάρη τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, χάρη στη Ρωσία, χάρη στην Κίνα και χάρη σε πολλούς ακόμη φίλους στον κόσμο, η Βενεζουέλα διαθέτει εξοπλισμό για να εγγυάται την ειρήνη», είπε.

Κατά την άποψη του κ. Μαδούρο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος», για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του.

Οποιαδήποτε επιχείρηση της CIA, θα αποτύχει, λέει ο υπ. Άμυνας της Βενεζουέλας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας διαβεβαίωσε την Πέμπτη πως οποιαδήποτε επιχείρηση της CIA εναντίον της χώρας του «θα αποτύχει», μετά την εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διεξαχθούν μυστικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής από την υπηρεσία κατασκοπείας.

«Ξέρουμε ότι η CIA είναι παρούσα» στη χώρα, είπε ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο.

Οι Αμερικανοί «μπορεί να αναπτύξουν δεν ξέρω πόσους πράκτορες που συνδέονται με τη CIA σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας», όμως «κάθε προσπάθεια θα αποτύχει».

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως διέταξε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Αυτή την εβδομάδα άφησε εκ νέου ανοικτό το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν χερσαία πλήγματα που θα έχουν στο στόχαστρο καρτέλ των ναρκωτικών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.