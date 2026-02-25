Times of Israel, Washington Post

Αμερικανικά ιπτάμενα τάνκερ KC-135 αναπτύχθηκαν την Τρίτη σε αεροπορική βάση της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο νότιο Ισραήλ, στο πλαίσιο της μαζικής συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel.

Τα αεροσκάφη βρίσκονταν τις προηγούμενες ημέρες σε βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως δείχνουν δεδομένα ανοικτής παρακολούθησης πτήσεων και παρατηρητές αεροσκαφών, και εθεάθησαν να απογειώνονται νωρίτερα την Τρίτη.

Η άφιξή τους αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενίσχυση της αμερικανικής αεροπορικής παρουσίας στην περιοχή, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ απειλούν να εξελιχθούν σε πόλεμο.

Οι διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα βρίσκονται σε εξέλιξη και οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Γενεύη.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να θεωρούν αναπόφευκτο ένα αμερικανικό πλήγμα, ενώ ανώτατοι στρατιωτικοί των δύο χωρών βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 12 δήλωσε ότι μια διπλωματική λύση θα αποτελούσε «την έκπληξη της χρονιάς».

Συγκέντρωση αεροσκαφών και απειλές για χρήση «φονικής ισχύος»

Συνολικά 12 F-22 απογειώθηκαν από τη βάση RAF Lakenheath στην Αγγλία, αν και ένα επέστρεψε λόγω τεχνικού προβλήματος.

First 3 of 12 F-22 Raptors departing RAF Lakenheath pic.twitter.com/qo7E0Ffu8O — Glenn (@TallGlenn85) February 24, 2026

Το F-22, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, θεωρείται το πλέον προηγμένο μαχητικό αεροπορικής υπεροχής στον κόσμο, σχεδιασμένο για ταχύτητα, ευελιξία και χαμηλή παρατηρησιμότητα σε αερομαχίες.

Η ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών σε ισραηλινές βάσεις για επιχειρησιακές δραστηριότητες — και όχι για κοινές ασκήσεις — θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν εντοπιστεί δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων F-35, F-22, F-15 και F-16, να κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ομάδα αναλυτών Military Air Tracking Alliance.

Η ίδια ομάδα κατέγραψε επίσης δεκάδες ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού και εκατοντάδες πτήσεις μεταγωγικών αεροσκαφών προς την περιοχή από τα μέσα Φεβρουαρίου. Τη Δευτέρα εντοπίστηκαν αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς φορτίου στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης πραγματοποίησαν ασκήσεις στις νότιες ακτές του Ιράν με drones και πυραύλους, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της χώρας.

WP: Πάνω από 150 μαχητικά σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν ραγδαία τη στρατιωτική τους παρουσία κοντά στο Ιράν, μεταφέροντας πάνω από 150 αεροσκάφη και αναπτύσσοντας αεροπλανοφόρα και προηγμένα συστήματα επιτήρησης, μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, σε μια κίνηση που ενισχύει τα σενάρια πιθανής στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πτήσεων και δορυφορικές εικόνες που εξέτασε η Washington Post.

Η τρέχουσα ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες των τελευταίων δύο δεκαετιών, από την περίοδο πριν τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Η στρατιωτική ενίσχυση έρχεται μετά την προειδοποίηση του προέδρου Τραμπ για πιθανή επίθεση κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

Ειδικοί που εξέτασαν την ανάπτυξη δυνάμεων εκτιμούν ότι ξεπερνά εκείνη που προηγήθηκε των αμερικανικών πληγμάτων κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος τον Ιούνιο του περασμένου έτους και υποδηλώνει δυνατότητα διεξαγωγής πολυήμερης αεροπορικής εκστρατείας χωρίς χερσαία εισβολή.

Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο εντοπίστηκε ανοικτά της Κρήτης τη Δευτέρα. Πρόκειται για το δεύτερο αεροπλανοφόρο που αναπτύσσεται στην περιοχή, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο των ενεργών αμερικανικών πολεμικών πλοίων βρίσκεται πλέον στη Μέση Ανατολή.

Περισσότερα από τα μισά νέα αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί σε βάσεις στην Ευρώπη, επιτρέποντας στρατηγική τοποθέτηση εκτός εμβέλειας των περισσότερων ιρανικών πυραύλων. Τα περισσότερα από τα καταγεγραμμένα αεροσκάφη είναι μεταγωγικά και ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού, ενώ μαχητικά συχνά δεν εμφανίζονται στα συστήματα εντοπισμού.

Η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία αποτελεί βασικό κόμβο ανάπτυξης, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν περισσότερα από 60 πολεμικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων μαχητικά F-35. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης μετακινήσει πάνω από το ένα τρίτο του στόλου αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης E-3G Sentry στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Φωτογραφίες δείχνουν επίσης F-22 στη Βρετανία και F-16 στις Αζόρες, ενώ βίντεο από τα Χανιά κατέγραψε επιπλέον F-35, αεροσκάφη ανεφοδιασμού και αναγνώρισης. Παράλληλα, τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford συνοδεύονται από αντιτορπιλικά με πυραύλους Tomahawk, όπλα που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

🚨⚡️ BREAKING & UNUSUAL:



All 12 F-22 fighter jets have just taken off from RAF Lakenheath in the UK, racing at full speed toward the Middle East.



Everything now appears set for the “military options” the Pentagon has warned Iran about. pic.twitter.com/dkDlANDIBl — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) February 24, 2026

Σύμφωνα με αναλυτές, η ανάπτυξη αυτή υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει τη δυνατότητα ταχείας και ισχυρής στρατιωτικής δράσης με περιορισμένο κίνδυνο ευρύτερης κλιμάκωσης.