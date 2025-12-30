Κλιμακώνεται η ένταση: Έπεσαν συντρίμμια από κινεζικούς πυραύλους στη συνορεύουσα ζώνη της Ταϊβάν

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συντρίμμια από κινεζικές πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς έπεσαν στη συνορεύουσα ζώνη της Ταϊβάν, η οποία εκτείνεται 24 ναυτικά μίλια (44 χλμ.) από την ακτογραμμή της.

«Πύραυλοι του PLA (κινεζικός λαϊκός στρατός) έπεσαν σε περιοχές που ήταν πιο κοντά στο κυρίως νησί της Ταϊβάν σε σύγκριση με προηγούμενες ασκήσεις» αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι, το περιστατικό αυτό συνέβη στο πλαίσιο των κινεζικών γυμνασίων «Justice Mission 2025», που προσομοιώνει τον πλήρη αποκλεισμό του νησιού.

Ο κινεζικός στρατός φαίνεται να χρησιμοποίησε προηγμένα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (MLRS) PCH-191. Αυτά εκτοξεύτηκαν από το νησί Πινγκτάν - το πλησιέστερο σημείο στην ηπειρωτική Κίνα στην Ταϊβάν - στοχεύοντας θαλάσσιες ζώνες βόρεια και νότια του νησιού.

Στις προηγούμενες ώρες η Ταϊπέι ανίχνευσε 130 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 22 σκάφη του πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής να επιχειρούν γύρω από το νησί.

Επίδειξη ισχύος του Πεκίνου: Ρουκέτες και ασκήσεις περικύκλωσης της Ταϊβάν

Υπενθυμίζεται ότι, η Κίνα εκτόξευσε ρουκέτες σε θαλάσσιες περιοχές ανοικτά της βόρειας και της νότιας Ταϊβάν την Τρίτη και ανέπτυξε νέα αποβατικά πλοία εφόδου, παράλληλα με βομβαρδιστικά αεροσκάφη και αντιτορπιλικά, κατά τη δεύτερη ημέρα των πιο εκτεταμένων στρατιωτικών της ασκήσεων μέχρι σήμερα — μιας πρόβας για τον αποκλεισμό του νησιού.

Μονάδες του ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας προσομοίωσαν επίσης πλήγματα κατά ναυτικών και εναέριων στόχων της Ταϊβάν, καθώς και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις στα βόρεια και νότια του νησιού, σύμφωνα με τον κινεζικό στρατό.

Οι ασκήσεις, με την ονομασία «Justice Mission 2025», ξεκίνησαν 11 ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πακέτο στρατιωτικής βοήθειας-ρεκόρ ύψους 11,1 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν και αποτελούν τις μεγαλύτερες σε έκταση ασκήσεις του Πεκίνου μέχρι σήμερα, καθώς και τις πιο κοντινές στο νησί.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν δήλωσε στο Reuters ότι η Ταϊπέι παρακολουθεί εάν αυτός ο έκτος μεγάλος γύρος ασκήσεων από το 2022 — όταν η τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, επισκέφθηκε το νησί — θα περιλαμβάνει και εκτοξεύσεις πυραύλων πάνω από την Ταϊβάν, όπως είχε συμβεί τότε.

Το Πεκίνο φαίνεται επίσης να χρησιμοποιεί τις ασκήσεις για να εξασκηθεί σε πλήγματα κατά χερσαίων στόχων, όπως το αμερικανικής κατασκευής σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών HIMARS, ανέφερε η ίδια πηγή. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευέλικτο πυροβολικό σύστημα με εμβέλεια περίπου 300 χιλιομέτρων, ικανό να πλήξει παράκτιους στόχους στη νότια Κίνα.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι τα στρατεύματα πρώτης γραμμής είναι έτοιμα να υπερασπιστούν το νησί, αλλά ότι η Ταϊπέι δεν επιδιώκει την κλιμάκωση της έντασης.