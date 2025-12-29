Κλιμακώνει την πίεση το Πεκίνο - Η Κίνα «περικυκλώνει» την Ταϊβάν με στρατιωτικά γυμνάσια

Η Κίνα ξεκίνησε τη Δευτέρα τα πιο εκτεταμένα στρατιωτικά γυμνάσια που έχει πραγματοποιήσει ποτέ γύρω από την Ταϊβάν, με στόχο να επιδείξει την ικανότητά της να αποκόψει το νησί από κάθε εξωτερική υποστήριξη σε περίπτωση σύγκρουσης, δοκιμάζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα της Ταϊπέι να αμυνθεί και την αποτελεσματικότητα του οπλοστασίου της, που περιλαμβάνει όπλα αμερικανικής κατασκευής.

Η Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου Επιχειρήσεων του κινεζικού στρατού ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε στρατεύματα, πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και πυροβολικό στο πλαίσιο των ασκήσεων με την ονομασία «Justice Mission 2025». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ασκήσεις περιλαμβάνουν περικύκλωση της δημοκρατικά διοικούμενης νήσου, πραγματικά πυρά, προσομοιωμένα πλήγματα σε χερσαίους και θαλάσσιους στόχους, καθώς και σενάρια αποκλεισμού των βασικών λιμανιών της Ταϊβάν.

Οι ασκήσεις με πραγματικά πυρά θα συνεχιστούν και την Τρίτη σε συνολικά επτά ζώνες που έχει ορίσει η κινεζική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας - αριθμός ρεκόρ τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς την εγγύτητά τους στην Ταϊβάν σε σύγκριση με προηγούμενα γυμνάσια. Αρχικά, ο κινεζικός στρατός είχε αναφέρει ότι τα πυρά πυροβολικού θα περιορίζονταν σε πέντε ζώνες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι υπήρξε και μία επιπλέον ζώνη για δίωρη άσκηση το πρωί της Δευτέρας στα ανατολικά του νησιού, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη επίσημη ανακοίνωση από την Κίνα.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ταϊβάν ανέφερε ότι περισσότερα από 100.000 άτομα που επρόκειτο να ταξιδέψουν με διεθνείς πτήσεις θα επηρεαστούν από τις ασκήσεις της Τρίτης, ενώ περίπου 80 εσωτερικές πτήσεις αναμένεται να ακυρωθούν.

Πρόκειται για τον έκτο μεγάλο γύρο κινεζικών στρατιωτικών ασκήσεων από το 2022, όταν η τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, επισκέφθηκε την Ταϊβάν. Οι ασκήσεις ακολουθούν σκληρότερη ρητορική του Πεκίνου για τις εδαφικές του διεκδικήσεις, μετά από δηλώσεις της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ότι μια υποθετική κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο.

Η Ταϊβάν απορρίπτει τις αξιώσεις κυριαρχίας της Κίνας, υποστηρίζοντας ότι μόνο ο λαός του νησιού έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας λειτουργούν με βάση την αρχή της προετοιμασίας για το χειρότερο και οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη κάθε πιθανό σενάριο», δήλωσε ο Χσιέ Τζι-σενγκ, υπαρχηγός του γενικού επιτελείου πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ταϊβάν. «Η διεξαγωγή ασκήσεων με πραγματικά πυρά γύρω από το Στενό της Ταϊβάν δεν συνιστά μόνο στρατιωτική πίεση προς εμάς, αλλά μπορεί να δημιουργήσει πιο σύνθετες προκλήσεις και επιπτώσεις για τη διεθνή κοινότητα και τις γειτονικές χώρες».

🇨🇳 🇹🇼 China holds live-fire military drills around Taiwan



China has launched live-fire drills around Taiwan that it said would simulate a blockade of the self-ruled island's key ports, prompting Taipei to condemn Beijing's "military intimidation". pic.twitter.com/cWF3YkTam8 — AFP News Agency (@AFP) December 29, 2025

Οι ασκήσεις ξεκίνησαν 11 ημέρες μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για πώληση όπλων ύψους 11,1 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν — το μεγαλύτερο πακέτο οπλικών συστημάτων που έχει εγκριθεί ποτέ για το νησί - γεγονός που προκάλεσε έντονη αντίδραση από το κινεζικό υπουργείο Άμυνας και προειδοποιήσεις ότι ο στρατός θα λάβει «αποφασιστικά μέτρα».

«Η Κίνα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα κατά της εξωτερικής παρέμβασης», δήλωσε ο Τσιε Τσουνγκ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ταϊβάν, επισημαίνοντας ότι το Πεκίνο «έχει ουσιαστικά αποκόψει πλήρως τις αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις με την Ιαπωνία σε τρεις ζώνες βόρεια της Ταϊβάν».

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινεζικές ασκήσεις θολώνουν όλο και περισσότερο τη γραμμή ανάμεσα στη συνήθη στρατιωτική εκπαίδευση και στην προετοιμασία για πραγματική επίθεση, στοχεύοντας στο να αιφνιδιάσουν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους με ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης.

Ο κινεζικός στρατός έδωσε επίσης στη δημοσιότητα βίντεο που απεικονίζει αυτοματοποιημένα ανθρωποειδή ρομπότ, μικρο-μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οπλισμένα ρομποτικά σκυλιά να επιτίθενται στο νησί — τεχνολογία αιχμής που η Κίνα δεν έχει παρουσιάσει ξανά.

Ο Φου Τζενγκγιουάν, ερευνητής στην Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών του κινεζικού στρατού, δήλωσε στα κρατικά μέσα ότι οι ασκήσεις δικαιολογούνται από την αυξανόμενη διαλειτουργικότητα των ταϊβανέζικων και αμερικανικών στρατιωτικών συστημάτων, η οποία, όπως είπε, αυξάνει τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν καταδίκασε τα γυμνάσια, ενώ το υπουργείο Άμυνας ανήρτησε βίντεο στο Facebook παρουσιάζοντας διάφορα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και εκτοξευτές πυραύλων HIMARS αμερικανικής κατασκευής, με εμβέλεια περίπου 300 χιλιομέτρων, ικανούς να πλήξουν παράκτιους στόχους στην κινεζική επαρχία Φουτζιάν σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η ακτοφυλακή της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε μεγάλα πλοία για να αντιμετωπίσει κινεζικά σκάφη κοντά στα χωρικά της ύδατα και ότι συνεργάζεται με τον στρατό για να περιορίσει τις επιπτώσεις των ασκήσεων στις θαλάσσιες μεταφορές και τις αλιευτικές δραστηριότητες.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τη Δευτέρα επιχειρούσαν γύρω από το νησί 89 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη, 14 πολεμικά πλοία και 14 σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής, ενώ τέσσερα ακόμη πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν στον δυτικό Ειρηνικό.

Σύμφωνα με τις αρχές, ορισμένα από τα κινεζικά σκάφη εμπλέκονταν σε αντιπαραθέσεις με ταϊβανέζικα πλοία κοντά στη συνορεύουσα ζώνη του νησιού, που ορίζεται στα 24 ναυτικά μίλια από τις ακτές.

Ο στρατός της Ταϊβάν βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή και είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει «ασκήσεις ταχείας αντίδρασης» σε περίπτωση που τα γυμνάσια μετατραπούν σε πραγματική επίθεση.

Παρά την ένταση, τα χρηματιστήρια της Ταϊβάν δεν επηρεάστηκαν και έκλεισαν με άνοδο 0,9%.

«Νομίζω ότι αυτές οι ασκήσεις γίνονται απλώς για να μας φοβίσουν», δήλωσε ο Λιν Γουέι-μινγκ, 31 ετών, δάσκαλος που ζει στην Ταϊπέι. «Παρόμοια γυμνάσια έχουν γίνει και στο παρελθόν… το πολιτικό σκέλος του ζητήματος μπορεί να το διαχειριστεί μόνο η κυβέρνηση της Ταϊβάν».

China has blockaded Taiwan and surrounded the island with warships, military equipment, and troops. They are even conducting drone reconnaissance over Taipei.



The Taiwanese government is asking locals not to photograph military movements and is preparing defensive positions.… pic.twitter.com/Rxt40vpa3G — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 29, 2025

Ο κινεζικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα και σειρά προπαγανδιστικών αφισών, καθώς και γραφικό που απεικονίζει τέσσερις περιοχές της Ταϊβάν με στόχους να «κλειδώνουν» επάνω τους. Η κρατική τηλεόραση της Κίνας μετέδωσε ότι οι ασκήσεις επικεντρώνονται στον αποκλεισμό του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Κιλούνγκ στα βόρεια και του Καοσιούνγκ στα νότια, του μεγαλύτερου λιμανιού της νήσου.

Η πρώτη αφίσα φέρεται να δείχνει τον στόλο πολιτικών πλοίων που κινητοποιεί η Κίνα για να υποστηρίξει ενδεχόμενη επίθεση στην Ταϊβάν - σκάφη με ράμπες και ανοιχτά καταστρώματα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αμφίβια επιχείρηση.