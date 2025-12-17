Κλειστό μέχρι νεωτέρας το μουσείου του Λούβρου - Συνεχίζεται η απεργία του προσωπικού

Το προσωπικό του μουσείου Λούβρου στο Παρίσι ψήφισε την Τετάρτη υπέρ της παράτασης της απεργίας που ξεκίνησε τη Δευτέρα, σύμφωνα με το BFM TV, το οποίο επικαλείται εκπροσώπους των συνδικάτων, με αποτέλεσμα το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο να παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Το μουσείο είναι συνήθως κλειστό τις Τρίτες.

Η απεργία έρχεται μετά από τη μεγάλη ληστεία κοσμημάτων τον Οκτώβριο (όταν κλέφτες απέσπασαν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ), καθώς και πρόσφατα προβλήματα υποδομών, συμπεριλαμβανομένης μιας διαρροής νερού που προκάλεσε ζημιές σε αρχαία βιβλία, τα οποία αποκάλυψαν εμφανή κενά ασφαλείας και την επιδείνωση της κατάστασης του μουσείου.

Τα συνδικάτα έχουν δηλώσει ότι το προσωπικό του Λούβρου είναι υπερβολικά επιβαρυμένο και κακοδιαχειριζόμενο, και ζητούν περισσότερες προσλήψεις, αυξήσεις μισθών και ανακατεύθυνση των δαπανών.