Κλείνει για 4 μέρες ο υπόγειος σιδηρόδρομος του Λονδίνου - Κυλιόμενες απεργίες αρχίζουν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι στο μετρό του Λονδίνου ξεκινούν από σήμερα κυλιόμενες απεργίες για μια βδομάδα, ενέργεια που αναμένεται να οδηγήσει σε ακινητοποίηση των συρμών στο υπόγειο δίκτυο και να προκαλέσει μαζική αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες ταξιδιώτες στη βρετανική πρωτεύουσα.

Στους επιβάτες συνιστάται να ολοκληρώσουν τα ταξίδια τους έως τις 6 το απόγευμα σήμερα, καθώς τα τρένα δεν θα κυκλοφορούν από τη Δευτέρα ως την Πέμπτη, λόγω των κυλιόμενων απεργιών.

Επιπλέον, ο σιδηρόδρομος των Docklands, ο οποίος συνδέει τα οικονομικά κέντρα Canary Wharf και City of London, δεν θα λειτουργήσει την Τρίτη και την Πέμπτη.

Το συνδικάτο RMT δήλωσε ότι η διαμάχη αφορά τις αμοιβές, τη διαχείριση της κούρασης, τα μοντέλα βαρδιών και τη μείωση της εργάσιμης εβδομάδας.

«Δεν ζητάμε τα πάντα, αλλά η κόπωση και τα ακραία προγράμματα στις βάρδιες σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των μελών μας», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του RMT, Έντι Ντέμσι.

Η Transport for London, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε ότι το συνδικάτο επιδιώκει μια συμφωνία που περαιτέρω περιορισμό της εργάσιμης εβδομάδας ενώ οι εργαζόμενοι δουλεύουν ως επί το πλείστον 35 ώρες. Ανέφερε ότι είχε εργαστεί σκληρά για την επίλυση της διαμάχης και είχε προσφέρει στο προσωπικό αύξηση μισθού 3,4%.

Παρόλο που η TfL δήλωσε ότι θα υπάρξουν σοβαρές διαταραχές, ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Η γραμμή Elizabeth, η οποία εκτελεί τρένα προς το αεροδρόμιο Heathrow και το δίκτυο υπεργείων σιδηροδρόμων θα λειτουργούν κανονικά αλλά και υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν προβλήματα στα ωράρια και τα τρένα να είναι γεμάτα.

Λόγω των απεργιών, το βρετανικό ροκ συγκρότημα Coldplay επαναπρογραμμάτισε δύο συναυλίες στο στάδιο Wembley αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Αμερικανός τραγουδιστής Post Malone ανέβαλε επίσης τις δύο συναυλίες του στο Λονδίνο μέχρι αργότερα μέσα στον μήνα.