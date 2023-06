Κιργιστάν: Πάνω από τριάντα συλλήψεις για «απόπειρα πραξικοπήματος» (vid)

Πάνω από τριάντα άνθρωποι, που κατηγορούνται ότι ήθελαν «να οργανώσουν ταραχές και πραξικόπημα» στο Κιργιστάν, συνελήφθησαν, ανακοίνωσε σήμερα η GKNB, η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας.

"Η κρατική επιτροπή εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας του Κιργιστάν (...) διέλυσε τις παράνομες δραστηριότητες ομάδας προσώπων που έκαναν μυστικά προετοιμασίες για να οργανώσουν ταραχές στη χώρα προκειμένου να καταλάβουν την εξουσία δια της βίας", αναφέρεται σε ανακοίνωση των μυστικών υπηρεσιών, στην οποία διευκρινίζεται ότι οι "πάνω από 30 άνθρωποι, που συνελήφθησαν τη Δευτέρα, ομολόγησαν".

Η επικεφαλής του πολιτικού κόμματος "Ελντίκ Κενές" (Λαϊκό Συμβούλιο), που δεν εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο, κατηγορείται από την GKNB ότι είναι ο εγκέφαλος της ομάδας αυτής άνω των 100 ανθρώπων και ότι διοργάνωσε "μυστικές συναντήσεις για να συζητηθούν σχέδια για την κατάληψη της εξουσίας δια της βίας".

Η GKNB βεβαιώνει ότι η ομάδα που κατηγορείται θα "λάμβανε προσεχώς χρηματοδοτήσεις από το εξωτερικό".

Χθες, Δευτέρα, βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν ένοπλους άνδρες να συλλαμβάνουν ανθρώπους. Το βράδυ, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Kabar επιβεβαίωσε ότι η GKNB έκανε συλλήψεις, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

