Κιρ Στάρμερ σε Ζελένσκι: Η στήριξή μας στην Ουκρανία παραμένει ακλόνητη

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε ότι η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία παραμένει ακλόνητη, παρά την αλλαγή ηγεσίας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απαντώντας στο συγχαρητήριο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι δήλωσε: «Ο συνεχιζόμενος αγώνας της Ουκρανίας κατά της ρωσικής επιθετικότητας έχει σημασία για όλους μας. Η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει ακλόνητη. Ανυπομονώ να συναντήσω τον πρόεδρο Ζελένσκι σύντομα».

Ukraine’s ongoing fight against Russian aggression matters to all of us. The UK’s support remains unshakable. I look forward to seeing President @ZelenskyyUa soon. https://t.co/1D0R1tApqK

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στο Κιρ Στάρμερ και με ανάρτησή του στο Χ έγραψε: «Χάρηκα που μίλησα με@Keir_Starmer την ημέρα του διορισμού του ως πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγχάρηκα τον Sir Keir Starmer για την εκλογική του νίκη και του ευχήθηκα καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των προσδοκιών του βρετανικού λαού από τη νέα κυβέρνηση.

Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Starmer για την επαναβεβαίωση της βασισμένης σε αρχές και ακλόνητης υποστήριξης του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία.

Συντονίσαμε τις θέσεις μας ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον και άλλων διεθνών εκδηλώσεων, καθώς και συζητήσαμε τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής μας σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας μιας πρωτοφανούς συμφωνίας εταιρικής σχέσης 100 ετών μεταξύ της Ουκρανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου».

