Κιρ Στάρμερ: Οι αντιδράσεις των παγκόσμιων ηγετών στην εκλογή του

Τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, συνεχάρησαν μετά την ιστορική του νίκη ηγέτες και αξιωματούχοι από όλον τον κόσμο, ο οποίος κατόρθωσε μία «αξιοσημείωτη», «πειστική» και «ηχηρή» πρωτιά των Εργατικών.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Skynews, πολλοί ήταν και αυτοί που φάνηκε να μην νοιάστηκαν ιδιαίτερα για το εκλογικό αποτέλεσμα και το κατόρθωμα του Στάρμερ.

Κυρ. Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον Κιρ Στάρμερ για τη νίκη του στις γενικές εκλογές στη Βρετανία

Με ανάρτησή του στα αγγλικά στην πλατφόρμα X ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον πρόεδρο των Εργατικών Κιρ Στάρμερ για τη μεγάλη νίκη του στις εκλογές της Βρετανίας.

«Συγχαρητήρια στον Κιρ Στάρμερ για τη νίκη του στις γενικές εκλογές στη Βρετανία. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί και να εμβαθύνει περαιτέρω τη στενή φιλία και συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες», ανέφερε η ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Congratulations to @Keir_Starmer on winning the UK general election. The Greek Government is ready to work together to further deepen the close friendship and cooperation between our countries. 🇬🇧 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 5, 2024

Μπάιντεν: Προσβλέπω στην περαιτέρω ενίσχυση της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας

Ο πρόεδρος τον ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέφερε: «Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό Keir Starmer για την ανάδειξή του σε πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προσβλέπω στο κοινό μας έργο για την υποστήριξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο και στην περαιτέρω ενίσχυση της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας».

Congratulations to Prime Minister Keir Starmer on becoming Prime Minister of the United Kingdom.



I look forward to our shared work in support of freedom and democracy around the world, and to further strengthening the special relationship between our two countries. — President Biden (@POTUS) July 5, 2024

Μακρόν: Ικανοποιημένος με την πρώτη μας συζήτηση

Από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Στάρμερ ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έγραψε: «Συγχαρητήρια σερ @Keir_Starmer για τη νίκη σας. Ικανοποιημένος με την πρώτη μας συζήτηση. Θα συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησε με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διμερή μας συνεργασία, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, για το κλίμα και την τεχνητή νοημοσύνη».

Congratulations Sir @Keir_Starmer on your victory. Pleased with our first discussion.



We will continue the work begun with the UK for our bilateral cooperation, for peace and security in Europe, for the climate and for AI. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2024

Ζελένσκι: Είμαι ευγνώμων για την επαναβεβαίωση της υποστήριξης του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Χ, έγραψε: «Χάρηκα που μίλησα με@Keir_Starmer την ημέρα του διορισμού του ως πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγχάρηκα τον Sir Keir Starmer για την εκλογική του νίκη και του ευχήθηκα καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των προσδοκιών του βρετανικού λαού από τη νέα κυβέρνηση.

Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Starmer για την επαναβεβαίωση της βασισμένης σε αρχές και ακλόνητης υποστήριξης του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία.

Συντονίσαμε τις θέσεις μας ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον και άλλων διεθνών εκδηλώσεων, καθώς και συζητήσαμε τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής μας σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας μιας πρωτοφανούς συμφωνίας εταιρικής σχέσης 100 ετών μεταξύ της Ουκρανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου».

I was pleased to speak with @Keir_Starmer on the day of his appointment as Prime Minister of the United Kingdom.



I congratulated Sir Keir Starmer on his election victory and wished him success in fulfilling the British people's expectations of the new government.



I am grateful… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024

Στέρε: Εύχομαι στον Στάρμερ τα καλύτερα και καλή τύχη με ένα πολύ σημαντικό έργο

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιονας Γκαρ Στέρε, μιλώντας στο πρακτορείο NTB NEWS, ανέφερε: «Οι ψηφοφόροι έδωσαν στο βρετανικό Εργατικό Κόμμα μια ιστορικά ισχυρή εντολή να αλλάξει πορεία, να δώσει στον κόσμο στη Μεγάλη Βρετανία περισσότερα χρήματα στις τσέπες τους και να ενισχύσει τα δημόσια σχολεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εύχομαι στον Στάρμερ τα καλύτερα και καλή τύχη με ένα πολύ σημαντικό έργο».

Φον ντερ Λάιεν: Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε: «Συγχαρητήρια @Keir_Starmer για την εκλογική σου νίκη. Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σου με μια εποικοδομητική εταιρική σχέση για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Congratulations @Keir_Starmer on your electoral victory.



I look forward to working with you in a constructive partnership to address common challenges and strengthen European security. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 5, 2024

Μέτσολα: Κοινό μας συμφέρον να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε: «Συγχαρητήρια @Keir_Starmer! Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ριζωμένη στις κοινές μας αξίας και τη μακρά φιλία. Ως σύμμαχοι και εταίροι, είναι προς το κοινό μας συμφέρον να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά από κοινού».

Congratulations @Keir_Starmer!



The relationship between the European Union and the United Kingdom is rooted in our shared values and longstanding friendship.



As allies and partners, it is in our common interest to continue working closely together.



🇪🇺🇬🇧 — Roberta Metsola (@EP_President) July 5, 2024

Τριντό: Ας ξεκινήσουμε, φίλε μου

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, έγραψε: «Συγχαρητήρια @Keir_Starmer για μια ιστορική εκλογική νίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλή δουλειά ενόψει για να οικοδομηθεί ένα πιο προοδευτικό, δίκαιο μέλλον για τους ανθρώπους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ας ξεκινήσουμε, φίλε μου».

Congratulations, @Keir_Starmer, on a historic U.K. election victory.



Lots of work ahead to build a more progressive, fair future for people on both sides of the Atlantic. Let’s get to it, my friend. pic.twitter.com/QWlNF9NYcJ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 5, 2024

Νετανιάχου: Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την ιστορική φιλία μεταξύ του ΗΒ και του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου έγραψε στο Χ: «Εκ μέρους του κράτους του Ισραήλ, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους @Keir_Starmer Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την ιστορική φιλία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ και να προωθήσουμε τους δίδυμους στόχους της ασφάλειας και της ειρήνης.

Εκφράζω επίσης την ευγνωμοσύνη μου στον @RishiSunak για τη φιλία και την υποστήριξή του όλα αυτά τα χρόνια».

On behalf of the State of Israel, I extend my warm congratulations to @Keir_Starmer Prime Minister of the United Kingdom.



I am confident that we will continue working together to strengthen the historic friendship between the UK and Israel and to advance the twin goals of… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 5, 2024

Μελόνι: Τα συγχαρητήρια σε Στάρμερ και οι ευχαριστίες στον Σούνακ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χώρισε τις σκέψεις της σε δύο αναρτήσεις, χρησιμοποιώντας μία για να συγχαρεί τον Κιρ Στάρμερ για την επιτυχία του και μία δεύτερη για να απευθυνθεί στον Ρίσι Σούνακ.

«Τα συγχαρητήριά μου στον Κιρ Στάρμερ για την εκλογική του επιτυχία», έγραψε, προσθέτοντας: «Η κατάσταση των σχέσεων μεταξύ της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εξαιρετική και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε μια ισχυρή και αξιόπιστη σχέση συνεργασίας μεταξύ των μεγάλων εθνών μας».

Le mie congratulazioni a @Keir_Starmer per la sua affermazione elettorale. Lo stato dei rapporti tra Italia e Regno Unito è eccellente e sono certa che continueremo a coltivare un rapporto di collaborazione forte e affidabile tra le nostre grandi Nazioni, nell’interesse dei… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 5, 2024

«Ευχαριστώ τον φίλο μου Ρίσι Σούνακ για αυτά τα χρόνια έντονης συνεργασίας και ειλικρινούς φιλίας που ενίσχυσαν τους δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών μας», έγραψε στο δεύτερο tweet η Τζόρτζια Μελόνι.

Ringrazio il mio amico @RishiSunak per questi anni di intensa collaborazione e di sincera amicizia che hanno rafforzato i legami tra le nostre due Nazioni. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 5, 2024

Λάξον: Ανυπομονώ να εργαστούμε σε κάθε ευκαιρία μαζί ως πρωθυπουργοί

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λάξον, έγραψε: «Συγχαρητήρια @Keir_Starmer για την εκλογική σου νίκη. Η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σπουδαίοι φίλοι και μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα μαζί. Ανυπομονώ να εργαστούμε σε κάθε ευκαιρία μαζί ως πρωθυπουργοί. Ευχαριστώ @RishiSunak για τις υπηρεσίες προς το έθνος σου και τη φιλία προς τη Νέα Ζηλανδία».

Χάρις: Η σχέση μεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ιδιαίτερη σημασία

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις ανέφερε σε δηλώσεις του: «Ο Κιρ Στάρμερ έφερε στο Εργατικό Κόμμα μια ολοκληρωτική νίκη. Συγχαίρω τον ίδιο και τους υποψηφίους του και ανυπομονώ να εργαστούμε μαζί ως στενοί γείτονες και φίλοι».

«Η σχέση μεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους τους ανθρώπους σε αυτά τα νησιά … Ανυπομονώ να έχω μια πρώτη επαφή με τον εκλεγέντα πρωθυπουργό…».

Congratulations @Keir_Starmer on a comprehensive victory in the UK election. I look forward to working with you as close neighbours and friends. The relationship between Ireland and the UK is deep and consequential. I look forward to it going from strength to strength — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) July 5, 2024

Λαβρόφ: Το «δεν με νοιάζει» για την εκλογή Στάρμερ

Στη Ρωσία, από την άλλη, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αντέδρασε συγκρατημένα στην αλλαγή κυβέρνησης της Βρετανίας.

Όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει η Μόσχα για το αποτέλεσμα, δήλωσε στο Sky News: «Σε αντίθεση με τη βρετανική κυβέρνηση, εμείς δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά ζητήματα των άλλων».

Απαντώντας στο ερώτημα αν η Βρετανία θα είναι «πιο αδύναμη» υπό μια κυβέρνηση των Εργατικών, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σουνάκ στην προεκλογική εκστρατεία, ο κ. Λαβρόφ είπε: «Δεν με νοιάζει. Ο βρετανικός λαός είναι αυτός που πρέπει να νοιάζεται».

Sergey Lavrov on Keir Starmer winning pic.twitter.com/6QJcwnrbRl — Samuel Ramani (@SamRamani2) July 5, 2024

Μισέλ: Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Κιρ Στάρμερ

«Συγχαρητήρια @Keir_Starmer για την ιστορική εκλογική νίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο. 🇪🇺🇬🇧 είναι κρίσιμοι εταίροι, συνεργαζόμενοι σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τους πολίτες μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας και με την κυβέρνησή σας σε αυτόν τον νέο κύκλο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα τα πούμε σύντομα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στις 18 Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα συζητήσουμε τις κοινές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της σταθερότητας, της ασφάλειας, της ενέργειας και της μετανάστευσης», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ.

Congratulations @Keir_Starmer on a historic election victory in the UK.



🇪🇺🇬🇧 are crucial partners, cooperating in all areas of mutual interest for our citizens.



I look forward to working with you and your government in this new cycle for the UK.



See you soon in the European… — Charles Michel (@CharlesMichel) July 5, 2024

Μόντι: Προσβλέπω στη θετική και εποικοδομητική συνεργασία Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου σε όλους τους τομείς

Ο Ναρέντα Μόντι έγραψε: «Θερμά συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές στους @Keir_Starmer για την αξιοσημείωτη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προσβλέπω στη θετική και εποικοδομητική συνεργασία μας για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου σε όλους τους τομείς, προωθώντας την αμοιβαία ανάπτυξη και ευημερία».

Heartiest congratulations and best wishes to @Keir_Starmer on the remarkable victory in the UK general elections. I look forward to our positive and constructive collaboration to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership in all areas, fostering mutual… — Narendra Modi (@narendramodi) July 5, 2024

Χέρτσογκ: Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του και με τη νέα κυβέρνησή του για να φέρουμε τους ομήρους μας στην πατρίδα

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ έγραψε: «Στέλνω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους @Keir_Starmer. Καθώς ετοιμάζεται να εισέλθει στην Downing Street ως πρωθυπουργός, ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του και με τη νέα κυβέρνησή του για να φέρουμε τους ομήρους μας στην πατρίδα, να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή και να εμβαθύνουμε τη στενή φιλία μεταξύ του Ισραήλ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκφράζω επίσης τη βαθύτατη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη μου στον απερχόμενο Πρωθυπουργό @RishiSunak για την ηγεσία του και για το γεγονός ότι στάθηκε στο πλευρό του ισραηλινού λαού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της πιο δύσκολης περιόδου».

Αλμπανέζι: Συγχαρητήρια στον φίλο μου

«Συγχαρητήρια στον φίλο μου και νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ για την ηχηρή εκλογική του νίκη. Ανυπομονώ να συνεργαστώ εποικοδομητικά με την επερχόμενη κυβέρνηση», ανέφερε ο Άντονι Αλμπανέζι.