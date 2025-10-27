Κινεζικά βομβαρδιστικά H-6K πραγματοποίησαν ασκήσεις κοντά στην Ταϊβάν ενόψει συνάντησης Σι - Τραμπ

Μια ομάδα κινεζικών βομβαρδιστικών H-6K πέταξε πρόσφατα κοντά στην Ταϊβάν για να πραγματοποιήσει «ασκήσεις αντιπαράθεσης», ανέφεραν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή το βράδυ, λίγες μέρες πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των Κινέζων και Αμερικανών προέδρων.

Δεν δόθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία από την κρατική τηλεόραση, η οποία δημοσίευσε τις πληροφορίες στον λογαριασμό της στο στρατιωτικό κοινωνικό δίκτυο Weibo, αναφέρει το Reuters.

«Αρκετά μαχητικά αεροσκάφη J-10 πέταξαν σε σχηματισμό μάχης σε καθορισμένο εναέριο χώρο-στόχο και αρκετά βομβαρδιστικά H-6K κατευθύνθηκαν στα ύδατα και τον εναέριο χώρο γύρω από την Ταϊβάν για να πραγματοποιήσουν προσομοιωμένες ασκήσεις αντιπαράθεσης», ανέφερε, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το στρατηγικό βομβαρδιστικό H-6K είναι ικανό να μεταφέρει πυρηνικά όπλα.

Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Donald Trump αναμένεται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στη Νότια Κορέα στο περιθώριο μιας περιφερειακής συνόδου κορυφής. Οι Κινέζοι και Αμερικανοί ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ειδικότερα τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, δήλωσε ότι η Ταϊβάν δεν πρέπει να ανησυχεί για τη συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων.

Η Ταϊβάν, την οποία η Κίνα θεωρεί αποστάτρια επαρχία και δεν αποκλείει την επανάκτηση της με τη βία, απολαμβάνει σημαντικής ανεπίσημης υποστήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες. Η Ουάσινγκτον δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊπέι, αλλά είναι ο κύριος προμηθευτής όπλων της.