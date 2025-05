Κίνα: Τρεις νεκροί και 60 τραυματίες σε βύθιση δύο σκαφών που μετέφεραν τουρίστες

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 60 τραυματίστηκαν σε ναυάγιο δύο σκαφών που μετέφεραν τουρίστες σε ποτάμι στη νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε την Κυριακή (04/05) το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Περίπου 70 άνθρωποι έπεσαν στο ποτάμι όταν τα δύο σκάφη ανατράπηκαν σε ποτάμι στην πόλη Τσιανσί, στην επαρχία Γκουίζου, τόνισαν τοπικές αρχές στο Xinhua.

Three people died and 60 others were hospitalised after two boats carrying tourists capsized in southwestern China. #KBCniYetu #China #Boat https://t.co/vY868SaE3J