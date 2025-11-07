independent, CNN

Το νεότερο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της Κίνας τέθηκε επίσημα σε υπηρεσία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ισχύος στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την independent.

Το «Φουτζιάν» (Fujian), το τρίτο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του κινεζικού στόλου, αποτελεί το κορυφαίο επίτευγμα της στρατιωτικής ναυπηγικής της χώρας και το πιο φιλόδοξο βήμα του Πεκίνου στην προσπάθεια να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη θάλασσα.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ παρέστη στην τελετή ένταξης του πλοίου στο στρατιωτικό λιμάνι της Σάνια, στο νησί Χαϊνάν, πογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του έργου για την εθνική ασφάλεια και την επιδίωξη της Κίνας να αποκτήσει ναυτική ισχύ παγκόσμιας εμβέλειας.

Η κρατική τηλεόραση CCTV μετέδωσε εικόνες από τη σημαία να υψώνεται στο κατάστρωμα, ενώ ο Κινέζος ηγέτης επιθεωρούσε τους χώρους του πλοίου και, συμβολικά, πάτησε ο ίδιος το κουμπί του καταπέλτη εκτόξευσης.

BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) November 7, 2025

Το Fujian είναι το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο με ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες (EMALS) - την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιεί μόνο ένα ακόμη πλοίο παγκοσμίως, το αμερικανικό «USS Gerald R. Ford».

Το νέο πλοίο μειώνει το χάσμα ισχύος με το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο αεροπλανοφόρων και ένα εκτεταμένο δίκτυο βάσεων σε όλο τον κόσμο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Φουτζιάν θα επιτρέψει στο Πεκίνο να προβάλλει ισχύ πολύ πέρα από τα παράκτια ύδατά του, ενισχύοντας την επιρροή του στον Ειρηνικό και στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο ειδικός Γκρεγκ Πόλινγκ σημείωσε πως τα αεροπλανοφόρα είναι κρίσιμα για την επιδίωξη της Κίνας να εξελιχθεί σε δύναμη «γαλάζιων υδάτων», ικανή να επιχειρεί μακριά από τη χώρα.

Η ναυτική στρατηγική της στοχεύει σε κυριαρχία γύρω από την Πρώτη Νησιωτική Αλυσίδα (Ιαπωνία, Ταϊβάν, Φιλιππίνες) και σταδιακά σε παρουσία στη Δεύτερη Νησιωτική Αλυσίδα, όπου οι ΗΠΑ διατηρούν σημαντικές βάσεις.

Η ανάπτυξη του νέου αεροπλανοφόρου εντείνει ανησυχίες σε ξένες πρωτεύουσες, ειδικά ενόψει της πιθανότητας κινεζικής στρατιωτικής ενέργειας εναντίον της Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί τμήμα της επικράτειάς του. Η δυνατότητα ανάπτυξης ομάδων αεροπλανοφόρων πέρα από την Ταϊβάν θα μπορούσε να καθυστερήσει πιθανή αμερικανική υποστήριξη σε περίπτωση κρίσης.

Τα χαρακτηριστικά του κινεζικού αεροπλανοφόρου

Σύμφωνα με το CNN, το σύστημα επιτρέπει την απογείωση βαρέων μαχητικών με περισσότερα καύσιμα και οπλισμό, αυξάνοντας την ακτίνα δράσης και τη δύναμη πυρός. Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα, η απόφαση για την υιοθέτηση του EMALS ήταν προσωπική επιλογή του Σι Τζινπίνγκ.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) transits the Strait of Gibraltar. ⚓🌍



Gerald R. Ford, a first-in-class aircraft carrier and deployed flagship of Carrier Strike Group Twelve, is on a scheduled deployment in the U.S. 6th Fleet area of operations.



📸 MC2 Maxwell Orlosky#USNavy… pic.twitter.com/AJGOycecnt — U.S. Navy (@USNavy) July 30, 2025

Το Fujian φθάνει τα 316 μέτρα σε μήκος, τα 76 σε πλάτος (κατάστρωμα), και θα μπορεί να μεταφέρει πάνω από 50 αεροσκάφη, ανάμεσα τους τα ναυτικά μαχητικά J-15 όπως και τα ιπτάμενα ραντάρ KJ-600.

Με εκτόπισμα 80.000 μετρικών τόνων, το Fujian υπερτερεί των δύο ενεργών αερομεταφορέων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Ναυτικού (PLAN), το Shandong 66.000 τόνων και το Liaoning 60.000 τόνων. Μόνο το Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα από το Fujian.

Μεγάλη καινοτομία είναι και η ενσωμάτωση τριών ηλεκτρομαγνητικών καταπελτών (και όχι ατμού που είναι η παλαιότερη τεχνολογία) οπότε η Κίνα θα είναι η δεύτερη χώρα που θα εφαρμόζει τέτοιο σύστημα παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ.

Το σκάφος στο εκτόπισμα και στις δυνατότητες του κατατάσσεται πίσω από τα αμερικανικά των 100.000 τόνων, το οποίο είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα, που μέχρι πριν 15 χρόνια είχε μηδενική εμπειρία σε τέτοιες σχεδιάσεις.

President Xi Jinping on Wednesday attended the commissioning and flag-presenting ceremony of the Fujian, China's third aircraft carrier, and the first in the world that equipped with fully functional electromagnetic catapults, in south China's Hainan Province. pic.twitter.com/rd6GMfJf0l — Ambassador Chen Song (@PRCAmbNepal) November 7, 2025

Οι αναλυτές λένε ότι η ικανότητα του Fujian να εκτοξεύει μεγαλύτερα πολεμικά αεροσκάφη που μεταφέρουν υψηλότερα φορτία πυρομαχικών σε μεγαλύτερες αποστάσεις θα προσδώσει στο Fujian μεγαλύτερη εμβέλεια μάχης από τους προκατόχους του στον κινεζικό στόλο, παρέχοντας το «ΣΧΕΔΙΟ», το πλάνο της Κίνας για επέκταση της κυριαρχίας της στους ωκεανούς.