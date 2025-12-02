Κίνα - Γερμανία: Στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα ο Βάντεφουλ

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα επισκεφθεί την Κίνα από τις 8 έως τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδιά του, μετά την αιφνίδια ακύρωση του προγραμματισμένου ταξιδιού του τον Οκτώβριο, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ευρωπαϊκές εκκλήσεις για «μείωση του κινδύνου» από την κινεζική οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να σκληρύνει τη στάση της έναντι της Κίνας τον επόμενο μήνα, με ενδείξεις ότι η Γερμανία ευθυγραμμίζεται με την αλλαγή και ότι το μπλοκ μοιάζει να είναι αρκετά ενωμένο για να προωθήσει αλλαγές πολιτικής που θα εμβαθύνουν τους δεσμούς με ομοϊδεάτες εμπορικούς εταίρους.

Το Πεκίνο έχει πραγματοποιήσει μια ασυνήθιστα γρήγορη στροφή στις σχέσεις του με το Βερολίνο, από τότε που η διαφωνία σχετικά με τους περιορισμούς των κινεζικών εξαγωγών σε τσιπ και σπάνιες γαίες οδήγησε τον Βάντεφουλ να ακυρώσει την επίσκεψή του.

Έκτοτε, ο Νο.2 στην ιεραρχία αξιωματούχος της Κίνας, Λι Τσιάνγκ, συναντήθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ συναντήθηκε με τον ανώτατο οικονομικό αξιωματούχο της Κίνας, τον αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ.

Η εξασθενημένη οικονομία της Κίνας και η άνοδός της στην αλυσίδα αξίας της βιομηχανικής παραγωγής σημαίνει ότι δεν αποτελεί πλέον την αξιόπιστη αγορά που ήταν κάποτε για τις γερμανικές εξαγωγές, σημειώνει το Reuters.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% από το 2019, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας με την Κίνα μετατράπηκε από πλεόνασμα σε έλλειμμα το 2023 και συνεχίζει να διευρύνεται.

«Εμείς (η Γερμανία) εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνολική αξία της βιομηχανίας και η Κίνα εκτιμά επίσης τη βιομηχανική παραγωγή. Ωστόσο, διαφέρουμε ριζικά... ως προς τον τρόπο δημιουργίας βιώσιμων βιομηχανικών περιουσιακών στοιχείων και την προώθηση των εξαγωγών», δήλωσε την Τρίτη ο Stephan Grabherr, αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής της γερμανικής πρεσβείας στο Πεκίνο.

«Οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές υπονομεύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και ενίσχυσαν την αίσθηση του επείγοντος να γίνουμε πιο αυτοδύναμοι», δήλωσε κατά την παρουσίαση της Έρευνας Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης 2025 του Γερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κίνα.

Οι γερμανικές εταιρείες ανέφεραν μια μικρή άνοδο στο οικονομικό και βιομηχανικό κλίμα, αλλά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πιέσεις στις τιμές και τους Κινέζους καταναλωτές να προτιμούν τα κινεζικά προϊόντα έναντι των ξένων ανταγωνιστών, σύμφωνα με την έκθεση.