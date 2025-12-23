Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου (vid)

Ο πρώτος όροφος του επαναχρησιμοποιήσιμου κινεζικού πυραύλου Μεγάλη Πορεία 12Α «δεν ανακτήθηκε επιτυχώς» κατά την παρθενική πτήση του πυραύλου χθες, Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα), καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να κλείσει το χάσμα με τη γιγάντια αμερικανική εταιρεία SpaceX.

Ο δεύτερος όροφος του πυραύλου τέθηκε με επιτυχία σε τροχιά, όπως σχεδιαζόταν, μετέδωσε το Xinhua.

Η παρθενική πτήση του πυραύλου Μεγάλη Πορεία 12Α ήταν η δεύτερη απόπειρα της Κίνας να προσγειώσει και να ανακτήσει ένα πρόσθετο προωθητήρα πυραύλου μετά την εκτόξευση.

Rocket reuse technology is not that easy. Long March 12A couldn't make it on the first try. https://t.co/ffvxqnUqil pic.twitter.com/au49CznPtz — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) December 23, 2025

Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους οι οποίοι θέτουν σε τροχιά δορυφόρους, όμως δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει με επιτυχία δοκιμή επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου, κάτι που απαιτεί το μεγάλο κάτω τμήμα του πυραύλου, γνωστό ως πρώτος όροφος ή προωθητήρας, να προσγειωθεί και να ανακτηθεί μετά την εκτόξευση.

Με την SpaceX του Ίλον Μασκ να έχει εξασφαλίσει αυτή τη δυνατότητα εδώ και αρκετά χρόνια, κινεζικές ιδιωτικές και κρατικές εταιρείες πυραύλων προχωρούν σε δοκιμές επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων εγχώριας παραγωγής.

Η επαναχρησιμοποίηση είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση του κόστους των εκτοξεύσεων πυραύλων ώστε να είναι λιγότερο δαπανηρή η αποστολή δορυφόρων στο διάστημα.