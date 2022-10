Κίεβο: Η καθημερινότητα επέστρεψε στα καταφύγια

Μαθητές να κάθονται με τα βιβλία τους και να λύνουν ασκήσεις στα σκαλιά του μετρό. Νέοι να τραγουδούν πατριωτικά τραγούδια. Τα μετρό του Κιέβου άλλαξε για δεύτερη φορά λειτουργία από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου.

Το Twitter γέμισε με αναρτήσεις από κατοίκους της πρωτεύουσας της Ουκρανίας που βρίσκονται από το πρωί κρυμμένοι στον υπόγειο μετά από την σχετική παρότρυνση των Αρχών.

#Kyiv kids having school in the metro again pic.twitter.com/sm0Qq1ARfg

«Η αεροπορική επίθεση συνεχίζεται. Ζητώ από όλους να παραμείνουν ήρεμοι και να μείνουν στα καταφύγια. Η αεράμυνα λειτουργεί. Υπάρχουν πληροφορίες για καταρρίψεις. Τονίζω ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη ο συναγερμός. Μην τον αγνοείται και μείνετε προφυλαγμένοι. Μην φωτογραφίζετε ή βιντεοσκοπείτε σημεία όπου έχουν γίνει πλήγματα ή κατεστραμμένη υποδομή. Η ζωή ανθρώπων εξαρτάται από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του στο Telegram, ο κυβερνήτης του Κιέβου, Ολεξίι Κουλέμπα.

Ωστόσο, μόλις τέλειωσε ο συναγερμός, έσπευσαν να βγουν και πάλι στους δρόμους. Πριν περίπου μία ώρα, όπως δείχνουν αναρτήσεις, δημιουργήθηκαν ουρές σε καφέ ακόμα και στα κουρεία. Αλλά για λίγο αφού πριν από λίγο ήχησαν και πάλι οι σειρήνες.

I just can’t get enough of my people here in Kyiv. 15 minutes after the air raid siren ended. Queues to cafes and barber shops in my neighborhood pic.twitter.com/AJ7SB2FWLg