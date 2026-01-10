Κίεβο: Επανήλθαν σε λειτουργία τα συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης - Σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Τα συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης του Κιέβου επανήλθαν σε λειτουργία μετά από μια σύντομη διακοπή λόγω του έντονου ψύχους το Σάββατο, καθώς οι μηχανικοί προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν το ηλεκτρικό δίκτυο που είχε φτάσει στα όρια του λόγω των ρωσικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας πριν από δύο νύχτες.

Η Ρωσία πραγματοποιεί τακτικά έντονους βομβαρδισμούς του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας από την εισβολή της στη γειτονική χώρα το 2022, προκαλώντας καθημερινές διακοπές ρεύματος διάρκειας πολλών ωρών στις μεγάλες πόλεις.

Οι υποδομές θέρμανσης και ύδρευσης έχουν επίσης πληγεί σοβαρά τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ήδη κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου (14°Φαρενάιτ) και αναμένεται να πέσουν ακόμη περισσότερο την επόμενη εβδομάδα.

Η διοίκηση της πόλης ανακοίνωσε το μεσημέρι τοπικής ώρας (10:00 GMT) το Σάββατο ότι ο κρατικός διαχειριστής δικτύου Ukrenergo είχε διατάξει το κλείσιμο του ηλεκτρικού δικτύου της πόλης και ότι, ως αποτέλεσμα, τα συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης, καθώς και τα ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα σταματούσαν επίσης να λειτουργούν.

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, η Ukrenergo ανακοίνωσε ότι οι μηχανικοί κατάφεραν να επιλύσουν το άμεσο πρόβλημα, το οποίο είχε προκληθεί από ζημιές από προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις, και ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επανέρχονταν σε ορισμένες περιοχές του Κιέβου.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο δήλωσε ότι το σύστημα θέρμανσης, το οποίο στις ουκρανικές πόλεις είναι κεντρικό και αντλεί ζεστό νερό στα σπίτια μέσω σωληνώσεων, επανέρχεται επίσης σε λειτουργία και ότι αναμένει η παροχή θέρμανσης να αποκατασταθεί πλήρως το Σάββατο.

Ωστόσο, είπε ότι η κατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτεύουσα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, καθώς το δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν περισσότερο ηλεκτρικές θερμάστρες λόγω του κρύου.

Την Παρασκευή, περίπου 6.000 πολυκατοικίες του Κιέβου έμειναν χωρίς θέρμανση μετά την τελευταία ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones, καθώς επικράτησε έντονο κρύο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι το 50% αυτών των πολυκατοικιών είχε αποκατασταθεί η παροχή θέρμανσης μέχρι το Σάββατο, πριν διακοπεί ξανά λόγω του προβλήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.