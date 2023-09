Κίεβο: Διαψεύδει τους New York Times ότι το χτύπημα στην Κονσταντινίβκα ήταν ουκρανικό

Οι ουκρανικές Αρχές απέρριψαν τους ισχυρισμούς των New York Times ότι το πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Κονσταντινίβκα της ανατολικής Ουκρανίας, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι, ήταν ένα «τραγικό ατύχημα» που προκλήθηκε από εκτροπή ενός ουκρανικού πυραύλου και όχι αποτέλεσμα ρωσικής επίθεσης.

«Σύμφωνα με την έρευνα, ο εχθρός έπληξε έναν μη στρατιωτικό στόχο με πύραυλο του αντιαεροπορικού συστήματος S-300», επέμεινε σε ανακοίνωσή της η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU), αναφερόμενη σε ένα σύστημα εδάφους-αέρος που χρησιμοποιείται συχνά από τη Ρωσία εναντίον της γείτονός της.

Video shows the moment of impact from a Russian missile strike that killed 17 people and wounded 32 others at an outdoor market in the eastern Ukrainian city of Kostiantynivka. https://t.co/mTDrfujWc4 pic.twitter.com/72oR0dXyGw

Η υπόθεση ενός ρωσικού πυραύλου επιβεβαιώθηκε «από τα θραύσματα του πυραύλου» που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας, ανέφερε η SBU στην σημερινή της ανακοίνωση.

Η έρευνα «συνεχίζεται» και αναμένονται νέες «εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες αυτού του εγκλήματος πολέμου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η αμερικανική εφημερίδα έγραψε ότι το πλήγμα στην αγορά της Κονσταντινίβκα στις 6 Σεπτεμβρίου προκλήθηκε από ουκρανικό πύραυλο που είχε παρεκκλίνει από την τροχιά του, επικαλούμενη «μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ανάλυση βίντεο» από κάμερες παρακολούθησης και ανάλυση θραυσμάτων του βλήματος.

«Τα στοιχεία που συνέλεξαν και ανέλυσαν οι New York Times, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων πυραύλων, δορυφορικών εικόνων, μαρτυριών και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποδηλώνουν έντονα ότι το καταστροφικό χτύπημα ήταν αποτέλεσμα ενός λανθασμένου ουκρανικού πυραύλου αεράμυνας που εκτοξεύτηκε από ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Buk», έγραψε χθες η εφημερίδα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές το δημοσίευμα.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντολιάκ μέσω μηνύματος στο X διαβεβαίωσε ότι «η αλήθεια θα αποδειχθεί νομικά».

