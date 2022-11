Κίεβο: Έλαβε νέα αντιαεροπορικά συστήματα από τη Δύση

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία και τη Νορβηγία νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, που προορίζονται να αντικρούσουν τους μαζικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας που θέτουν στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές.

"Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας NASAMS και Aspide έφθασαν στην Ουκρανία! Αυτά τα όπλα θα ενισχύσουν σημαντικά τον ουκρανικό στρατό και θα κάνουν τον ουρανό μας πιο ασφαλή", ανέφερε στο Twitter ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρεζνίκοφ.

"Θα συνεχίσουμε να καταρρίπτουμε τους εχθρούς που μας επιτίθενται. Ευχαριστούμε τους εταίρους μας: Νορβηγία, Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες", πρόσθεσε.

