Κηδεία Ναβάλνι: Χιλιάδες υποστηρικτές του τον αποχαιρέτησαν (pics&vid)

Χιλιάδες υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι συγκεντρώθηκαν σήμερα για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον επικριτή του Κρεμλίνου στην εκκλησία στη Μόσχα στην οποία τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία, παρά τον κίνδυνο να συλληφθούν.

Υπό τους ήχους του «My Way» του Φρανκ Σινάτρα, το φέρετρο με τη σορό του Αλεξέι Ναβάλνι ετάφη σήμερα στο κοιμητήριο Μπορισόφσκογε, στη Μόσχα, ενώ χιλιάδες κόσμου ακολούθησαν με τα πόδια την νεκρική πομπή από την εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στη γειτονία Μαρίινο, όπου ζούσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης όσο ήταν ελεύθερος.

Κατά την ταφή ακούστηκε επίσης το soundtrack από την τελευταία σκηνή της ταινίας "Terminator 2", όπου ο Σβαρτσενέγκερ λέει τη διάσημη ατάκα I'll be back ( «Θα επιστρέψω»).

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, «ο Αλεξέι θεωρούσε το "Terminator 2" την καλύτερη ταινία στη γη».

In south #Moscow, #Russia, people who turned up to attend the funeral of opposition politician Alexey @Navalny are walking from the church in Maryino (where the church service was held) to the Borisovskoye cemetery in Brateyevo:



