«Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν είναι κατ' αρχήν μια επιτυχία για τον Ρώσο πρόεδρο», εκτιμά ο Γιάνις Κλούγκε, ειδικός σε θέματα Ευρασίας και Ανατολικής Ευρώπης στο Ίδρυμα Επιστήμης και Πολιτικής (SWP) του Βερολίνου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Tagesschau.de.



«Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος Τραμπ κλιμακώνει σημαντικά την κριτική του στη Ρωσία, είναι σίγουρα θετικό για τη Ρωσία ότι προγραμματίζεται μια τέτοια συνάντηση, η οποία θα είναι η πρώτη συνάντηση κορυφής από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θα πρέπει βέβαια να δούμε αν όντως πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Κλούγκε.

Για τους λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει μια συνάντηση κορυφής, ο Γιάνις Κλούγκε δηλώνει ότι μετά τα τελεσίγραφα και τις διορίες που έθεσε στη Ρωσία, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε εαυτόν υπό πίεση και αναζητούσε διέξοδο. Η συνάντηση είναι επομένως ένας ευπρόσδεκτος τρόπος για να βγει από μια δύσκολη θέση. Μέχρι στιγμής ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει πάντως απρόθυμος να ασκήσει πραγματικές πιέσεις στη Μόσχα. Αποδεικνύεται ωστόσο ότι ο Πούτιν ξέρει πώς να επωφεληθεί ακόμα και από μια φαινομενικά δύσκολη κατάσταση για τον ίδιο.



Για τις προσδοκίες από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν ο Γερμανός ειδικός εκτιμά ότι είναι χαμηλές, μιας και η Ρωσία διατηρεί τις μαξιμαλιστικές θέσεις στο εδαφικό - και όχι μόνο - και έχει στρατιωτικά το πάνω χέρι στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος ελπίζει σε βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι ώστε να ασκηθούν πιέσεις στους Ευρωπαίους να τερματίσουν την οικονομική και στρατιωτική στήριξη στο Κίεβο, υποσχόμενος στον Τραμπ την ειρήνη.

Κατά την άποψη του Γερμανού ειδικού, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι, να μην υποχωρήσουν από τις κόκκινες γραμμές και να μη σταματήσουν να στηρίζουν την Ουκρανία.



