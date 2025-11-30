Το Καζακστάν κατηγορεί την Ουκρανία για επίθεση σε τερματικό πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα

Το Καζακστάν κατηγόρησε την Κυριακή την Ουκρανία για την επίθεση με drone στον τερματικό σταθμό της Κασπίας στην Μαύρη Θάλασσα (CPC), ο οποίος διαχειρίζεται περισσότερο από το 1% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η CPC ανακοίνωσε το Σάββατο ότι είχε διακόψει τις δραστηριότητές της μετά από σημαντικές ζημιές που υπέστη ο τερματικός σταθμός της στη Μαύρη Θάλασσα από επίθεση με drone του ουκρανικού ναυτικού.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν δήλωσε ότι διαμαρτύρεται «για μια ακόμη σκόπιμη επίθεση κατά της κρίσιμης υποδομής στα ύδατα του λιμανιού του Νοβοροσίσκ».

«Το περιστατικό αυτό αποτελεί την τρίτη πράξη επιθετικότητας κατά μιας αποκλειστικά πολιτικής εγκατάστασης, της οποίας η λειτουργία προστατεύεται από τις νόρμες του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε το υπουργείο.