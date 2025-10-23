Κατζ σε Βανς: Το Ισραήλ δεσμεύεται να αφοπλίσει τη Χαμάς

Τη δέσμευση του Ισραήλ να φέρει πίσω όλους τους ομήρους, να αφοπλίσει τη Χαμάς και να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή επανέλαβε ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, κατά τη διάρκεια συνάντησης του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του στρατού στην Κίρια στο Τελ Αβίβ και επικεντρώθηκε κυρίως στη Λωρίδα της Γάζας, συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και η στρατιωτική ηγεσία των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Από την πλευρά του, σε ερώτηση για την εκεχειρία στη Γάζα, ο Βανς δήλωσε ότι «προς το παρόν, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το Ισραήλ και η Χαμάς τηρούν την εκεχειρία».

«Το μήνυμά μας είναι — κάντε ό,τι μπορείτε για να συνεργαστείτε μαζί μας ώστε αυτή η ειρήνη να κρατήσει», τόνισε απευθυνόμενος στο Ισραήλ.

Η νέα Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας «θα αναλάβει τώρα την ηγεσία στον αφοπλισμό της Χαμάς», δήλωσε ο Βανς.

«Αυτό θα πάρει χρόνο και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση αυτής της δύναμης», συνέχισε. «Υπάρχουν ορισμένες χώρες που αναμένω ότι θα τα καταφέρουν πολύ καλά, και άλλες που μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο αλλά δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικές. Πολλά εξαρτώνται από το ποιες δυνάμεις θα συμμετάσχουν και πώς θα εφαρμόσουμε το δεύτερο στάδιο του σχεδίου ειρήνης».