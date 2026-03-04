Κατζ: Όποιος και να είναι ο διάδοχος του Χαμενεΐ, θα είναι «αδιαμφισβήτητα στόχος»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ξεκαθάρισε ότι οποιοσδήποτε ηγέτης διοριστεί από το ιρανικό καθεστώς για να αντικαταστήσει τον Αλί Χαμενεΐ θα είναι «αδιαμφισβήτητος στόχος εξάλειψης».

«Οποιοσδήποτε ηγέτης διοριστεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς για να συνεχίσει να ηγείται του σχεδίου καταστροφής του Ισραήλ, απειλής των ΗΠΑ και του ελεύθερου κόσμου και των χωρών της περιοχής και καταπίεσης του ιρανικού λαού, θα είναι ένας αδιαμφισβήτητος στόχος εξάλειψης», είπε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Δεν έχει σημασία ποιο είναι το όνομά του ή πού κρύβεται», τόνισε.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με πλήρη ισχύ, μαζί με τους Αμερικανούς εταίρους μας, για να διαλύσουμε τις δυνατότητες του καθεστώτος και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να το ανατρέψει και να το αντικαταστήσει ο ιρανικός λαός», πρόσθεσε ο Κατζ.

