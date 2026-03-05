Κατζ: Ο Νετανιάχου στόχευε να εξουδετερώσει τον Χαμενεΐ τον Νοέμβριο

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε θέσει ως στόχο τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τον Νοέμβριο, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κατζ, σε συνέντευξή του στο Channel 12 News που μεταδόθηκε απόψε, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Ήδη τον Νοέμβριο συζητήσαμε σε ένα πολύ μικρό φόρουμ με τον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός έθεσε τον στόχο: να εξαλείψει τον Χαμενεΐ», δήλωσε ο Κατζ στο ειδησεογραφικό δίκτυο.

«Σε συνεννόηση με τον Ισραηλινό Στρατό και τη Μοσάντ, η ημερομηνία - στόχος ορίστηκε τελικά για τα μέσα του τρέχοντος έτους, περίπου τον Ιούνιο, για να πραγματοποιηθεί», πρόσθεσε.

Σε εκείνο το στάδιο, το Ισραήλ δεν είχε μοιραστεί τα σχέδιά του με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Κατζ. «Προετοιμαστήκαμε με την υπόθεση ότι ίσως χρειαστεί να δράσουμε μόνοι μας», είπε, προσθέτοντας ότι λίγο αργότερα ξεκίνησε «ένα είδος διαλόγου» μεταξύ του Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αιφνιδιάστηκαν όταν ξέσπασαν διαμαρτυρίες σε όλο το Ιράν στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με τον Κατζ, ο οποίος τόνισε ότι αυτό δημιούργησε ανησυχία ότι η εγχώρια αναταραχή θα μπορούσε να προκαλέσει το καθεστώς να εξαπολύσει προληπτικό χτύπημα στο Ισραήλ προτού εκμεταλλευθεί το στρατηγικό παράθυρο.

«Η αναταραχή εξέπληξε όλους. Δεν δημιούργησε μόνο μια ευκαιρία - υπήρχε επίσης σοβαρή ανησυχία ότι, λόγω της πίεσης στο καθεστώς από τις διαμαρτυρίες, αυτό θα μπορούσε να εξαπολύσει προληπτική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ και στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή», εξήγησε.

Την ίδια περίοδο, «προέκυψε συζήτηση για την ανατροπή του καθεστώτος μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ», και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε συνεργασία για τον καθορισμό στόχων, αρχίζοντας να συζητούν «τη δημιουργία συνθηκών ώστε ο ιρανικός λαός να αρχίσει να ενεργεί για την ανατροπή του καθεστώτος».

Από τότε, «υπήρξε κοινός σχεδιασμός και αργότερα μια κοινή διαδικασία επιχειρησιακού σχεδιασμού», σημείωσε ο Κατζ.

«Και νομίζω ότι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που θα μπορούσε να δημιουργήσει τέτοια συνεργασία με τον πρόεδρο Τραμπ είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου», πρόσθεσε.

Ο Κατζ τόνισε ότι ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ παρέσυραν το ένα το άλλο στην επίθεση στο Ιράν, επιμένοντας ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν ανεξάρτητα υπό το πρίσμα των αντιληπτών απειλών που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.

