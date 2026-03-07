Κατζ: Ο Λίβανος να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ αλλιώς θα πληρώσει βαρύ τίμημα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε το Σάββατο τη λιβανική κυβέρνηση να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ ή να «πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».

«Εμείς δεν έχουμε εδαφικές διεκδικήσεις έναντι του Λιβάνου, αλλά δεν θα δεχτούμε μια κατάσταση όπου αυτό που ίσχυε για πολλά χρόνια, οι πυροβολισμοί από το λιβανικό έδαφος προς το κράτος του Ισραήλ, θα επαναληφθεί», δήλωσε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Γι' αυτό στρεφόμαστε και προειδοποιούμε: ενεργήστε και λάβετε μέτρα πριν αναλάβουμε ακόμη πιο δραστικά μέτρα».