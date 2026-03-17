Κατς: Οι ηγέτες του καθεστώτος σκοτώνονται και οι δυνατότητές τους εξουδετερώνονται (vid)

Σε τηλεοπτική δήλωσή του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, αφού ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ εξουδετέρωσε τον Λαριτζάνι και τον διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Σολεϊμανί είπε: «Οι ηγέτες του καθεστώτος σκοτώνονται και οι δυνατότητές τους εξουδετερώνονται».

«Ο στρατός μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσει να πλήττει και να εξουδετερώνει τις πυραυλικές δυνατότητες, καθώς και τη στρατηγική υποδομή του Ιράν», πρόσθεσε ο Κατς.

Israeli Defense Minister Israel Katz announced that Iran’s top security official Ali Larijani and Basij commander Gholamreza Soleimani were killed in an overnight airstrike in Iran. pic.twitter.com/DNY2ptheES — Open Source Intel (@Osint613) March 17, 2026

«Ο πρωθυπουργός και εγώ έχουμε δώσει εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να συνεχίσει την καταδίωξη της ηγεσίας του καθεστώτος τρόμου και καταπίεσης στο Ιράν», συνέχισε ο Ισραηλινός υπουργός προσθέτοντας:

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ αναφέρθηκε στον υψηλό ρυθμό ανανέωσης της ηγεσίας του Ιράν... θα τον ενημερώσουμε ότι ο υψηλός αυτός ρυθμός συνεχίζεται και μάλιστα αυξάνεται μετά τη δολοφονία δύο από τους πιο υψηλόβαθμους ηγέτες που είχαν απομείνει».

Ο Ίσραελ Κατς συνεχάρη τέλος του πιλότους της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και τους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατά του Λαριτζανί.