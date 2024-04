Κατς: Να επιβληθούν κυρώσεις για το πυραυλικό σύστημα του Ιράν

Να επιβληθούν κυρώσεις στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και να κηρυχθεί το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση. Αυτά προτρέπει τις χώρες ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ μετά την πρώτη άμεση επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ.

«Παράλληλα με τη στρατιωτική απάντηση στην εκτόξευση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ηγούμαι μιας διπλωματικής επίθεσης κατά του Ιράν», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Alongside the military response to the firing of the missiles and the UAVs, I am leading a diplomatic offensive against Iran.



This morning I sent letters to 32

countries and spoke with dozens of foreign ministers and leading figures around the world calling for sanctions to be…