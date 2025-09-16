Κατς: Αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η Λωρίδα της Γάζας θα καταστραφεί

Καθώς ο ισραηλινός στρατός διεξάγει τη μεγάλη χερσαία επιχείρησή του στη Γάζας, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η Λωρίδα της Γάζας θα καταστραφεί, με υπαιτιότητά της.

«Από τη Χαμάς θέλουμε μόνο δύο πράγματα, τα οποία δεν θα μας δώσει οικειοθελώς: Να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να αφοπλιστεί. Η μεγάλη δύναμη της επίθεσης εδώ... είναι η άμεση ήττα της Χαμάς, και δημιουργεί επίσης ένα μεγαλύτερο μοχλό για την απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο αρχηγείο της 162ης Μεραρχίας, της οποίας οι δυνάμεις επιχειρούν επί του παρόντος στην πόλη της Γάζας.

«Θέλουμε να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, επειδή σήμερα είναι το κύριο σύμβολο της Χαμάς. Σήμερα, αν η Γάζα πέσει... θα πέσουν και αυτοί», δηλώνει.

Ο Κατς ανέφερε ότι οι «δολοφονικοί αδελφοί» Sinwar, Yahya και Muhammad, που ηγούνταν της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Λωρίδα πριν εξουδετερωθούν από το Ισραήλ, «έβλαψαν τη Γάζα, και αν ο Izz al-Din Haddad συνεχίσει έτσι, θα την καταστρέψει τελείως», αναφερόμενος στον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα.

«Θα πληρώσουν το τίμημα και η Γάζα θα καταστραφεί», πρόσθεσε.

Πηγή: Times of Israel