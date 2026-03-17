Κατς: Εξουδετερώσαμε τον Λαριτζανί και τον Σολεϊμανί

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς ανέφερε ότι ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος Αλί Λαριτζάνι εξουδετερώθηκε χθες το βράδυ σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι στόχος τους ήταν ο Λαριτζάνι, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός, εν τω μεταξύ, ανέφερε ότι σε ξεχωριστή αεροπορική επιδρομή εξουδετερώθηκε ο διοικητής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

«Ο Λαριτζάνι και ο διοικητής της Μπασίτζ εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και εντάχθηκαν στον επικεφαλής του προγράμματος εξόντωσης, Χαμενεΐ, και σε όλα τα εξοντωμένα μέλη του άξονα του κακού, στα βάθη της κόλασης», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το γραφείο του.

