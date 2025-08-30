Κατς: Επαινεί το «άνευ προηγουμένου» πλήγμα στους αρχηγούς των Χούθι και υπόσχεται ότι είναι μόνο η αρχή

Οι ισραηλινές επιδρομές, στις οποίες σκοτώθηκαν ο πρωθυπουργός και αρκετοί άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, είναι «μόνο η αρχή», προειδοποιεί ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατς.

«Πριν από δύο ημέρες καταφέραμε ένα πρωτοφανές, συντριπτικό πλήγμα στους ανώτερους αξιωματούχους της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στην Υεμένη, σε μια τολμηρή και λαμπρή ενέργεια από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις», δήλωσε ο Κατζ, λίγες ώρες αφότου η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ahmad Ghaleb al-Rahwi.

Ο Ράουι θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό προσωπικότητα που δεν ανήκε στον στενό κύκλο της ηγεσίας των Χούθι.

«Το πεπρωμένο της Υεμένης είναι το πεπρωμένο της Τεχεράνης — και αυτή είναι μόνο η αρχή», συνέχισε ο Κατζ. «Οι Χούθι θα μάθουν με τον σκληρό τρόπο ότι όποιος απειλήσει και βλάψει το Ισραήλ θα πληγεί επταπλά - και δεν θα καθορίσουν οι ίδιοι πότε θα τελειώσει αυτό».

Χούθι: Παραδέχονται τον θάνατο του πρωθυπουργού τους από ισραηλινό «χτύπημα» (vid)

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ότι ο πρωθυπουργός Άχμεντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε μαζί με αρκετούς άλλους υπουργούς σε ισραηλινή επίθεση σε διαμέρισμα στην πρωτεύουσα Σαναά, έγινε νωρίτερα γνωστό με τους Times of Israel και την Jerusalem Post.

Η παραδοχή προέρχεται από ρεπορτάζ ενός πρακτορείου ειδήσεων που διοικείται από τους Χούθι, το οποίο επικαλείται δήλωση του αρχηγού τους, Μαχντί αλ-Μασάτ.

Ο αλ-Ραχάουι, που διετέλεσε πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούθι από τον Αύγουστο του 2024, έγινε στόχος επίθεσης μαζί με άλλα μέλη της κυβέρνησής του.

Ο Ισραηλινός Στρατός εκτιμά ότι ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο των Χούθι - συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 άλλων υπουργών - σκοτώθηκε στις επιθέσεις της Πέμπτης στην Υεμένη, όπως μετέδωσε χθες το Channel 12, χωρίς να επικαλείται πηγές.

Το δίκτυο σημείωσε ότι η αξιολόγηση δεν είναι οριστική και ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να εργάζονται για μια σαφέστερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων της επιδρομής.

🚨 Israel eliminated at least 5 of the Houthis top brass today in Sanaa including the Minister of Defence Muhammad al-Atifi and the Chief of Staff Muhammad al-Ghamari.



Incredible work.



Israel is eliminating the world’s most barbaric terrorists daily 👏🏽



On top of that,… pic.twitter.com/0sjMcyXy4f — Kosher🎗 (@koshercockney) August 28, 2025

Η επιχείρηση με την ονομασία «Drop of Luck» βασίστηκε σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και διεξήχθη σε σημαντική απόσταση από τον στόχο από μια κοινή ομάδα πληροφοριών και αεροπορίας. Η απόφαση εγκρίθηκε από τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ αναχαίτισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν προς το έδαφός του από τους Χούθι και συνέπεσε με ομιλία του αρχηγού της τρομοκρατικής ομάδας, Αμπντούλ-Μαλίκ Μπαντρ αλ-Ντιν αλ-Χούθι. Οι κάτοικοι της Σαναά περιέγραψαν ισχυρές εκρήξεις, με έναν να δηλώνει στο Ynet ότι «ένιωθε σαν να προήλθαν από το υπέδαφος».

Το Reuters ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευαν το προεδρικό μέγαρο, το οποίο στεγάζει αίθουσα επιχειρήσεων και αποθήκη πυραύλων, ενώ αξιωματούχοι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσαν ότι επλήγη ένας μόνο στόχος.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη του έπληξαν ένα συγκρότημα στη Σαναά, όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτερα στελέχη των Χούθι. Η επίθεση περιγράφηκε ως «πολύπλοκη επιχείρηση», η οποία κατέστη δυνατή χάρη στη συλλογή πληροφοριών και την αεροπορική υπεροχή.

Yesterday, Houthis had a government.

This morning, they didn’t.



Prime Minister and 12 ministers ELIMINATED.



This is what happens when you attack Israel. You fuck around, you find out. Simple math. 💥 pic.twitter.com/LLOwpz6wjo — Jews Fight Back 🇺🇸🇮🇱 (@JewsFightBack) August 29, 2025

Την Πέμπτη, ισραηλινές πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι οι στόχοι περιλάμβαναν διάφορες τοποθεσίες όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανώτερων αξιωματούχων των Χούθι για να παρακολουθήσουν ηχογραφημένη τηλεοπτική ομιλία του ηγέτη τους, Άμπντλ Μαλίκ αλ-Χούθι.

Οι επιδρομές σηματοδότησαν την 16η φορά που το Ισραήλ επιτίθεται στην υποστηριζόμενη από το Ιράν ανταρτική ομάδα στην Υεμένη, η οποία βρίσκεται περίπου 1.800 χιλιόμετρα μακριά.

Οι Χούθι - των οποίων το σύνθημα καλεί «Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ και κατάρα στους Εβραίους» - άρχισαν να επιτίθενται στο Ισραήλ και στη θαλάσσια κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 2023, έναν μήνα μετά τη σφαγή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του πρωθυπουργού τους από ισραηλινές επιδρομές

Την ίδια ώρα, οι Χούθι της Υεμένης απείλησαν σήμερα με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων των τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού τους, από ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».

Νωρίτερα σήμερα, οι τρομοκράτες επιβεβαίωσαν τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.