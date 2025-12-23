Κατς: Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να ιδρύσουμε οικισμούς στη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς σε διευκρινιστικές δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαθιδρύσει οικισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Κατς δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός για λόγους ασφαλείας δεν θα αποσυρθεί ποτέ πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας και ότι θα συγκροτηθεί μια πολιτικοστρατιωτική μονάδα στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Βρισκόμαστε βαθιά μέσα στη Γάζα και δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ ολόκληρη τη Γάζα. Δεν θα συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε, να αποτρέψουμε αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Κατς αναφερόμενος στην επιδρομή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που έστειλε προς δημοσιογράφους αργότερα το γραφείο του Κατς τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταστήσει οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζοντας ότι οι δηλώσεις του Κατς σε ομιλία του σήμερα το πρωί προς ηγέτες εποικισμών, σχετικά με την αποστολή τέτοιων μονάδων στη βόρεια Γάζα «έγιναν αποκλειστικά σε πλαίσιο ασφάλειας».