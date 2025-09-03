«Κάτω ο κόκκινος φασισμός»: Τα αντικομμουνιστικά συνθήματα στην Κίνα πριν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Ένας Κινέζος άνδρας διοργάνωσε μια σπάνια διαμαρτυρία λίγες ημέρες πριν ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φιλοξενήσει παγκόσμιους ηγέτες για μια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, προβάλλοντας αντικομμουνιστικά συνθήματα σε ένα κτίριο σε μια πόλη στη νοτιοδυτική Κίνα, όπως έδειξαν βίντεο στα social media.

Γιγαντιαία συνθήματα με τα μηνύματα «μόνο χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να υπάρξει μια νέα Κίνα» και «κάτω ο κόκκινος φασισμός, ανατρέψτε την κομμουνιστική τυραννία» προβάλονταν σε έναν ουρανοξύστη στο Τσονγκίνγκ, όπως έδειξαν βίντεο που κυκλοφόρησαν στο X και επαληθεύτηκαν από το Reuters.

Μια ανάρτηση του εξόριστου αντιφρονούντα Λι Γινγκ που περιείχε το βίντεο είχε 18 εκατομμύρια προβολές, σύμφωνα με τον μετρητή του X.

Ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X και επαληθεύτηκε από το Reuters έδειχνε αστυνομικούς να εισβάλλουν στις 29 Αυγούστου σε ένα άδειο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου βρισκόταν ο προβολέας.

Ένας 43χρονος ντόπιος του Τσονγκίνγκ, ονόματι Τσι Χονγκ, δήλωσε στη New York Times ότι είχε εγκαταστήσει τον προβολέα τον Αύγουστο, πριν φύγει από την Κίνα με τη σύζυγό του και τις κόρες του.

Είπε ότι ο προβολέας και μια κάμερα παρακολούθησης μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που κινηματογράφησε την είσοδο της αστυνομίας λειτουργούσαν εξ αποστάσεως από τον ίδιο από τη Βρετανία και ότι οι εικόνες μεταδόθηκαν για 50 λεπτά πριν η αστυνομία βρει τον προβολέα.

Η διαμαρτυρία έλαβε χώρα λίγες ημέρες πριν από την στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο

«Η πραγματική σημασία έγκειται στη συνεχιζόμενη προθυμία των ατρόμητων πολιτών να κριτικάρουν με τόλμη και δημόσια τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και να ζητούν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις ενόψει της συνεχώς αυξανόμενης κυβερνητικής καταστολής», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Μάγια Γουάνγκ, αναπληρώτρια διευθύντρια της Human Rights Watch για την Ασία.