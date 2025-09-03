Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στάθηκαν δημόσια δίπλα-δίπλα για πρώτη φορά την Τετάρτη, πριν από μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο του Πεκίνου.

Σύμφωνα με το BBC, η παρέλαση αυτή αποτελούσε ένα μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ: Τη φιλοδοξία του Σι να αναλάβει τον ρόλο ενός παγκόσμιου ηγέτη.

Σύμφωνα με τον Στιβ Ρόζενμπεργκ οι διπλωματικές διεργασίες στην Κίνα ουσιαστικά διαμήνυαν προς τον Αμερικανό πρόεδρο το εξής: «Θέλετε να κάνετε την Αμερική ξανά μεγάλη, έτσι; Είναι «Πρώτα η Αμερική», έτσι; Λοιπόν, τότε θα προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από τις ΗΠΑ».

Γι' αυτό είδαμε τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας να χαμογελούν μαζί στη Σύνοδο Κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Γι' αυτό ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ «αληθινό φίλο» και ο Κινέζος ηγέτης αποκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του «παλιό φίλο» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Και γι' αυτό ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκαν μαζί στη στρατιωτική παρέλαση την Τετάρτη.

Με λίγα λόγια: Στο γεωπολιτικό σύμπαν, διάφορες δυνάμεις συντάσσονται ως αντίβαρο στην αμερικανική κυριαρχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι χώρες και οι ηγέτες βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος.Οι διαφορές παραμένουν. Ωστόσο, η κατεύθυνση της πορείας τους είναι σαφής.

Τα όπλα που ανησυχούν τη Δύση

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) έχει ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στρατιωτικής εκσυγχρονισμού, χάρη στο οποίο έχει καλύψει τη διαφορά και, σε ορισμένους τομείς, έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι που ταξιδεύουν με ταχύτητα πέντε φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου είναι ένας τομέας στον οποίο η Κίνα πρωτοστατεί παγκοσμίως.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας, που αριθμεί εκατοντάδες πυραύλους, εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε σχέση με αυτό της Ρωσίας και των ΗΠΑ, που διαθέτουν χιλιάδες πυραύλους, αλλά αυξάνεται ραγδαία σε μέγεθος και ανακαλύπτει καινοτόμους τρόπους για την εκτόξευση των πυρηνικών του.