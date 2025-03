«Κατηγορώ» Ζελένσκι στη Ρωσία: Δεν έχουμε ακούσει ακόμα καμία ουσιαστική απάντηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τοποθετήθηκε σχετικά με τις προτάσεις των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι «επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο» και παράλληλα κάλεσε την Ουάσιγκτον να «υποχρεώσει» τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Zελένσκι τόνισε ιδιαίτερα ότι «ήδη εδώ και περισσότερο από ένα 24ωρο, ο κόσμος δεν έχει ακόμη ακούσει μια ουσιαστική απάντηση από τη Ρωσία στις προτάσεις που έγιναν».

«Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο και να αναβάλει την ειρήνη όσο το δυνατόν περισσότερο. Ελπίζουμε ότι η πίεση των ΗΠΑ θα είναι αρκετή για να υποχρεώσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο», είπε.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία μου υπέβαλε λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη συνάντησή της με εκπροσώπους των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένης της προόδου των διαπραγματεύσεων και των βασικών πτυχών.

Είναι καλό ότι η συζήτηση ήταν απολύτως εποικοδομητική. Η Ουκρανία έχει δεσμευτεί να προχωρήσει γρήγορα προς την ειρήνη και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στη δημιουργία όλων των προϋποθέσεων για μια αξιόπιστη, διαρκή και αξιοπρεπή ειρήνη. Ευχαριστώ τις ομάδες μας για το γεγονός ότι η στρατιωτική βοήθεια και η ανταλλαγή πληροφοριών συνεχίστηκαν.

Οι εκπρόσωποί μας ενημέρωσαν την αμερικανική πλευρά για τις θέσεις αρχών της Ουκρανίας. Η Ουκρανία ήταν έτοιμη για μια κατάπαυση του πυρός από αέρος και θαλάσσης, αλλά οι ΗΠΑ πρότειναν την επέκτασή της στην ξηρά. Η Ουκρανία χαιρετίζει αυτή την πρόταση. Ο έλεγχος μιας τέτοιας κατάπαυσης του πυρός παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα και εκτιμούμε την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να οργανώσουν τις τεχνικές πτυχές ενός τέτοιου ελέγχου.

Συζητήσαμε την ανάγκη εγγύησης της ασφάλειας, καθώς και τη συνεργασία μας με τους Ευρωπαίους εταίρους και περαιτέρω κοινά βήματα.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται εποικοδομητικά με όλους τους εταίρους στην Αμερική, την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου που έχουν δεσμευτεί να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά. Είμαστε ευγνώμονες προς τη Σαουδική Αραβία και προσωπικά στον πρίγκιπα διάδοχο για την παροχή μιας πλατφόρμας για να εργαστούν οι αντιπροσωπείες μας.

