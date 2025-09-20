Κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Μια κυβερνοεπίθεση σε πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης έχει διαταράξει τη λειτουργία σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Χίθροου του Λονδίνου, του πιο πολυσύχναστου της Ευρώπης, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων το Σάββατο.

Η FlightAware, που έχει την μεγαλύτερη πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων παγκοσμίως μέχρι τις 11:30 ώρα Λονδίνου είχε καταγράψει πάνω από 140 καθυστερήσεις εντός και εκτός του αεροδρομίου Χίθροου, πάνω από 100 στις Βρυξέλλες και 62 στο Βερολίνο.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελών μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 της Κυριακής.

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση καθώς έρχεται μερικές ημέρες μετά τις ρωσικές εναέριες παραβιάσεις σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές. Παράλληλα θυμίζουν πως μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια «ελαττωματική» ενημέρωση λογισμικού είχε ως συνέπεια την κατάρρευση των συστημάτων της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike με αποτέλεσμα να καθηλωθούν πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

«Η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα για αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στους αναχωρούντες επιβάτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Χίθροου έχοντας προειδοποιήσει για καθυστερήσεις.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και το αεροδρόμιο του Βερολίνου επηρεάστηκαν επίσης από την επίθεση.

Η RTX, η μητρική εταιρεία της Collins Aerospace, ανακοίνωσε ότι είχε ενημερωθεί για μια «δυσλειτουργία που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» στο λογισμικό της σε επιλεγμένα αεροδρόμια, χωρίς να τα κατονομάσει.

«Έπεσε» το ηλεκτρονικό check-in

«Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in των πελατών και την παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες check-in», ανέφερε η RTX σε δήλωση της, προσθέτοντας ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Η επίθεση κατέστησε τα αυτοματοποιημένα συστήματα ανενεργά, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, ανέφερε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών στην ιστοσελίδα του, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή το βράδυ.

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις», ανέφερε.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί 10 πτήσεις, με μέση καθυστέρηση μίας ώρας για όλες τις πτήσεις που αναχωρούν.

BREAKING: Two European airports have reported experiencing cyber attacks.



Berlin Brandenburg and Brussels airports are advising passengers to check their flight status before travelling to the airport.https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BVv7dSo22X — Sky News (@SkyNews) September 20, 2025

Delta: Μικρές οι επιπτώσεις

Οι επιβάτες με προγραμματισμένη πτήση για το Σάββατο ενημερώθηκαν από τα αεροδρόμια να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

Η Delta Air Lines δήλωσε ότι αναμένει ελάχιστες επιπτώσεις στις πτήσεις που αναχωρούν από τα τρία επηρεαζόμενα αεροδρόμια, προσθέτοντας ότι έχει εφαρμόσει μια λύση για την ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου δήλωσε στον ιστότοπό του ότι υπήρχαν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in και ότι εργάζεται για μια γρήγορη λύση. Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, το μεγαλύτερο της Γερμανίας, δεν επηρεάστηκε, δήλωσε εκπρόσωπος.

Ένας αξιωματούχος από το κέντρο ελέγχου επιχειρήσεων στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης δήλωσε επίσης ότι δεν έχει επηρεαστεί.

Collins Aerospace, which provides check-in and boarding systems for several airlines across multiple airports globally, is experiencing a technical issue that may cause delays for departing passengers.



While the provider works to resolve the problem quickly, we advise… pic.twitter.com/f68e9CbIlu — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025

Κανονικά η EasyJet

Η EasyJet, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, δήλωσε ότι λειτουργεί κανονικά και δεν αναμένει ότι το πρόβλημα θα επηρεάσει τις πτήσεις της για το υπόλοιπο της ημέρας.

Η Ryanair και η ιδιοκτήτρια της British Airways, δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις απειλών για τα πολωνικά αεροδρόμια, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Ψηφιακών υποθέσεων, Κριστόφ Γκαβκόφσκι.

Η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε ότι λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις για την κατάσταση.