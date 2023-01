Καθ'οδόν προς το Κίεβο ο Σαρλ Μισέλ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται «καθ' οδόν για το Κίεβο» όπου αναμένεται να συζητήσει για νέα μέτρα υποστήριξης της Ουκρανίας με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε πιο γρήγορες παραδόσεις όπλων.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν "συγκεκριμένα μέτρα (...) για να διασφαλιστεί ότι (η Ουκρανία) θα είναι πιο δυνατή και πιο ισχυρή", ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο Twitter.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX