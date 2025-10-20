Καθησυχαστικός ο Βανς: Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα έχει σκαμπανεβάσματα

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ΤζέιΝτι Βανς προσπάθησε να υποβαθμίσει την έξαρση της βίας στη Γάζα δηλώνοντας ότι η εκεχειρία θα έχει «τα πάνω και τα κάτω της».

«Η Χαμάς θα επιτεθεί στο Ισραήλ. Το Ισραήλ θα πρέπει να ανταποκριθεί», δήλωσε.

«Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχει τις καλύτερες πιθανότητες για μια βιώσιμη ειρήνη. Αλλά ακόμα και αν το κάνει αυτό, θα έχει σκαμπανεβάσματα και θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τις αραβικές χώρες του Κόλπου να δημιουργήσουν μια «υποδομή ασφάλειας» προκειμένου να διασφαλίσουν τον αφοπλισμό της Χαμάς, ένα βασικό μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οι αραβικές χώρες του Κόλπου, οι σύμμαχοί μας, δεν διαθέτουν ακόμη την υποδομή ασφάλειας για να επιβεβαιώσουν ότι η Χαμάς έχει αφοπλιστεί», λέει.

Ο Βανς τόνισε ότι ένα μέλος της κυβέρνησης Τραμπ «σίγουρα» θα επισκεφθεί το Ισραήλ «τις επόμενες ημέρες» για να παρακολουθήσει την κατάσταση, χωρίς να πει ποιος θα είναι αυτός, αλλά είπε πως «ίσως να είμαι εγώ».

Νωρίτερα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ θα έφταναν στο Ισραήλ τη Δευτέρα, ενώ ο Βανς θα προσγειωνόταν στη χώρα την Τρίτη.