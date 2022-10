Καθ' οδόν για το Κίεβο ο Ραφαέλ Γκρόσι

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πυρηνικής επιτήρησης των Ηνωμένων Εθνών Ραφαέλ Γκρόσι βρίσκεται καθ' οδόν για το Κίεβο μετά από συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους για τη δημιουργία ζώνης προστασίας γύρω από τον κατεχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζεια στην Ουκρανία.

«Μετά τις συναντήσεις μου στην Αγία Πετρούπολη, επιστρέφω στο Κίεβο», έγραψε στο Twitter, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του δίπλα σε ένα ουκρανικό τρένο. "Οι εργασίες για τη δημιουργία μιας ζώνης πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας γύρω από τον πυρηνικό σταθμό #Zaporizhzhya συνεχίζονται."

As agreed with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, after my meetings in St Petersburg I am coming back to Kyiv. The work on the establishment of a nuclear safety & security protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant continues. pic.twitter.com/JKuAtN8O7E