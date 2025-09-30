Κατασχεμένα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός αποκαλύπτουν ότι η Χαμάς όχι μόνο ενέκρινε αλλά και χρηματοδότησε τον στολίσκο Sumud, ο οποίος πλέει με προορισμό τη Γάζα, αποκαλύπτει η Jerusalem Post.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, τα έγγραφα συνδέουν άμεσα τη Χαμάς με την Παλαιστινιακή Διάσκεψη για τους Παλαιστίνιους στο Εξωτερικό (PCPA), οργανισμό που λειτουργεί υπό πολιτικό μανδύα αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί εξωτερική πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η PCPA, που ιδρύθηκε το 2018, δρα ως αντιπροσωπευτικό όργανο της Χαμάς στο εξωτερικό, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν «πρεσβείες» της. Έχει αναλάβει την κινητοποίηση διαδηλώσεων και στολίσκων με στόχο την αμφισβήτηση του αποκλεισμού της Γάζας.

Σε έγγραφο του 2021, ο Ισμαήλ Χανίγιε, τότε επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, καλούσε τον πρόεδρο της PCPA σε ενότητα και παρείχε δημόσια υποστήριξη στη δράση της. Το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει την PCPA τρομοκρατική οργάνωση από το ίδιο έτος.

Δεύτερο έγγραφο, που βρέθηκε πρόσφατα, περιλαμβάνει λίστα ακτιβιστών της PCPA, με ονόματα ανώτερων στελεχών της Χαμάς. Ξεχωρίζει ο Ζάχερ Μπιράουι, υπεύθυνος για τη Βρετανία, που για πάνω από 15 χρόνια συντονίζει στολίσκους διαμαρτυρίας προς τη Γάζα. Επίσης, αναφέρεται ο Saif Abu Kishk, επικεφαλής της PCPA στην Ισπανία και ταυτόχρονα διευθύνων σύμβουλος εταιρείας κυβερνοασφάλειας, στην οποία ανήκουν σκάφη που συμμετέχουν στον τρέχοντα στολίσκο.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Χαμάς της Γάζας διαχειρίζεται τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ η Χαμάς του εξωτερικού οργανώνει κινητοποιήσεις και δράσεις προπαγάνδας. «Τα έγγραφα δείχνουν το βάθος του διεθνούς δικτύου και τον επιχειρησιακό έλεγχο που ασκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο στολίσκος Sumud, αποτελούμενος από περίπου 50 σκάφη, συνοδεύεται από πολεμικά πλοία Ιταλίας και Ισπανίας. Τουρκικά drones παρακολουθούν την πορεία του, ενώ οι διοργανωτές δηλώνουν ότι θα παραδώσουν απευθείας βοήθεια στη Γάζα, απορρίπτοντας τις ισραηλινές προτάσεις για εκφόρτωση σε Ασκελόν ή Κύπρο. Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει πρόσβαση στα παράλια της Γάζας.

Μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, που είχε απελαθεί τον Ιούνιο μετά από προηγούμενη απόπειρα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκάλεσαν την ενέργεια «selfie yacht».

Η Τουρκία στέλνει πλοία για το στόλο Sumud

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει ότι τουρκικές ναυτικές μονάδες, όπως και μέσα έρευνας και διάσωσης, «παρακολουθούν στενά» τα πλοία του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που κατευθύνεται στη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό.

Τα τουρκικά πλοία «θα συμβάλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

«Η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ασφαλή διεξαγωγή των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από πολιτικά πλοία που πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών», σημειώνεται στην ανακοίνωση και τονίζεται:

«Στο πλαίσιο αυτό, τα πλοία μας που συνεχίζουν τις συνήθεις εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητές τους στην περιοχή, καθώς και οι δυνατότητες έρευνας και διάσωσης που διαθέτουμε, θα συμβάλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς και τους διεθνείς εταίρους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που της αναλογούν για την προστασία των ανθρωπιστικών αξιών και την ασφάλεια των αθώων πολιτών, παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Το περασμένο Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, ο Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τον διεθνή στόλο ακτιβιστών Sumud. Μιλώντας στο «Διπλωματικό Φόρουμ του Βοσπόρου», που διοργάνωσε η Ένωση Διπλωματίας Νέων, έκανε ευρεία αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο στόλος Sumud στη Μεσόγειο κατευθύνεται προς τη Γάζα. Τους στέλνουμε χαιρετισμούς από εδώ. Αν οι καταπιεστές έχουν σχέδια, ο Αλλάχ έχει κι αυτός ένα σχέδιο και δεν υπάρχει σχέδιο πιο δυνατό από το δικό Του».