Κατάρ: Αποτρέψαμε ιρανικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο - Δεν έχουμε πια επικοινωνία με την Τεχεράνη

Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα και ότι δεν βρίσκεται πλέον σε επικοινωνία με το Ιράν, κατά την τέταρτη ημέρα των ιρανικών αντιποίνων στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Υπήρξαν απόπειρες επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ, αποτράπηκαν όλες (...) Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τα αμυντικά μας μέτρα και κανένας από αυτούς δεν έφτασε στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντόχα κατά την οποία πρόσθεσε ότι η χώρα του δεν βρίσκεται πια σε επικοινωνία με το Ιράν από τότε που ξεκίνησαν τα πλήγματα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε εξάλλου ότι οι στόχοι του Ιράν δεν περιορίζονταν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά περιελάμβαναν όλη την επικράτεια του Κατάρ.

Παράλληλα η εταιρεία QatarΕnergy ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή κάποιων προϊόντων επομένου παραγωγικού σταδίου στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων ουρίας, πολυμερών, μεθανόλης, αλουμινίου και λοιπών προϊόντων.

«Οι επιθέσεις του Ιράν δεν θα μείνουν αναπάντητες»

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι δήλωσε ότι η χώρα του δεν ενημερώθηκε για τις πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν, τονίζοντας πως οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα ιρανικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν χθες εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Κατάρ παρά την προειδοποίηση που είχαν λάβει.

«Κατευθύνονταν προς τη Ντόχα πριν γίνουν στόχος και ακόμα ψάχνουμε για το πλήρωμα» είπε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ.

