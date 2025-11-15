Καταιγίδα Κλαούντια: Εκκενώσεις σε Ουαλία και Αγγλία λόγω σφοδρών πλημμύρων (vids)

Ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλεί η καταιγίδα Κλαούντια σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες στην Πορτογαλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, ενώ στη Βρετανία υπηρεσίες διάσωσης οργανώνουν εκκενώσεις περιοχών λόγω σφοδρών πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία.

A "significant risk to life" warning has been issued in South Wales as a result of "severe and widespread flooding" caused by Storm Claudia.



Live updates: https://t.co/yIRKlD5Z7p pic.twitter.com/xvQNzFjy6R — Sky News (@SkyNews) November 15, 2025

Η Πορτογαλία και τμήματα της γειτονικής Ισπανίας πλήττονται επί μέρες από ακραία καιρικά φαινόμενα της καταιγίδας Κλαούντια, η οποία ξεκίνησε σήμερα Σάββατο να φτάνει σε τμήματα της Βρετανίας και της Ιρλανδίας.

A torrent of biblical fury unleashed on Monmouth, UK, this morning as the River Monnow—swollen to its highest crest in 40 years amid Storm Claudia's relentless downpours—barreled over its banks just after midnight on November 15, 2025, drowning the historic town center in up to… pic.twitter.com/NZckav9fAJ — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) November 15, 2025

Η Κλαούντια πλήττει Ουαλία και Αγγλία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σοβαρές πλημμύρες έπληξαν σήμερα την πόλη Μόνμουθ και τις γύρω περιοχές στη νοτιοανατολική Ουαλία.

🚨🇬🇧 STORM CLAUDIA UNLEASHES RECORD FLOODS ON MONMOUTH



Storm Claudia dumped a month’s worth of rain in just 24 hours, sending the River Monnow to its highest level ever and drowning Monmouth under up to three feet of water.



🔴 A major incident has been declared as homes, shops… pic.twitter.com/KvV46VKfJW — British Intel (@TheBritishIntel) November 15, 2025

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει διασώσεις, εκκενώσεις και ελέγχους για την κατάσταση των κατοίκων.

«Η καταιγίδα Κλαούντια προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε περιοχές της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές μεταφορών και ενέργειας», δήλωσε εκπρόσωπος της ουαλικής κυβέρνησης.

Storm Claudia hits Birmingham, UK with 95 mph winds today. Keep safe folks! pic.twitter.com/ZOUr8Ljy2C — RECOVER BRITAIN 🇬🇧 (@recoverbritain) November 14, 2025

Αεροφωτογραφίες δείχνουν εκτεταμένες πλημμύρες στο Μόνμουθ, με νερό να κατακλύζει το κέντρο της πόλης και κατοικημένες περιοχές μετά την όχθη ενός κοντινού ποταμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας εξέδωσε δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες. Στην Αγγλία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, έχουν εκδοθεί δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Across the pond, the UK is dealing with its own flooding! Heavy rains from Storm #Claudia caused roads to be closed earlier on Friday. This is the third storm Western Europe has experienced during windstorm season. pic.twitter.com/EwjXesWrau — WeatherNation (@WeatherNation) November 14, 2025