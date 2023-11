Καταιγίδα Ciaran: Ένας νεκρός στη Γαλλία - Κλειστά τα σχολεία στη νότια Αγγλία

Ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του στο διαμέρισμα Aisne, βορειοανατολικά του Παρισιού, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο φορτηγό του λόγω της καταιγίδας Ciaran.

Ταυτόχρονα, 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Πέμπτη, με τμήματα της Βρετάνης και της Νορμανδίας σε κόκκινο συναγερμό για ισχυρούς ανέμους και το υπόλοιπο βορειοδυτικό τμήμα σε πορτοκαλί συναγερμό, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Στο διαμέρισμα Finistere στη Βρετάνη, όπου στο Pointe du Raz καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας έως και 207 km/h, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και η οδική κυκλοφορία παρέμεινε απαγορευμένη μέχρι νεωτέρας, δήλωσε ο τοπικός νομάρχης Alain Espinasse στο ραδιόφωνο RTL.

Ο υπουργός Μεταφορών Clement Beaune δήλωσε ότι ο θάνατος του οδηγού «δείχνει ότι ακόμη και σε περιοχές που δεν βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος στους δρόμους», δήλωσε ο Beaune.

Εκατοντάδες σχολεία κλειστά στη νότια Αγγλία και τα νησιά της Μάγχης

Η καταιγίδα Ciaran έφτασε στις αγγλικές ακτές το βράδυ της Τετάρτης με το Met Office, το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου, να προειδοποιεί τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα για τους ισχυρότερους ανέμων των τελευταίων δεκαετιών.

Εκατοντάδες σχολεία ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν σήμερα Πέμπτη, καθώς οι σφοδροί άνεμοι της καταιγίδας Ciaran πλήττουν τη νότια Αγγλία και τα νησιά της Μάγχης.

Περίπου 51 σχολεία στο Σαουθάμπτον, τέσσερα στη Νήσο Γουάιτ, 224 στο Ντέβον, 22 στην Κορνουάλη, εννέα στο Ανατολικό Σάσεξ και 10 στο Ντόρσετ θα κλείσουν - μαζί με όλα τα σχολεία στο Τζέρσεϊ.

Ενώ, άλλα 30 σχολεία στην Κορνουάλη και δύο στο Ντόρσετ θα κλείσουν εν μέρει.

Επίσης, σε ξενοδοχεία μεταφέρθηκαν 39 άτομα κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ζημιών προκάλεσε η καταιγίδα στο Τζέρσεϊ

Σε ανάρτησή της στο Χ γύρω στις 03:30, η αστυνομία του Τζέρσεϊ ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει 39 άτομα λόγω ζημιών από καταιγίδα σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ άλλα τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Μέχρι στιγμής απόψε 29 ενήλικες, 6 παιδιά και 7 κατοικίδια ζώα έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία λόγω ζημιών σε ακίνητα. Τέσσερα άτομα και μια γάτα έχουν μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση και 3 άτομα έχουν μεταφερθεί στα επείγοντα».

Πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούσαν «να βρίσκονται έξω και να αντιμετωπίζουν περιστατικά».

So far tonight 29 adults, 6 children and 7 pets have been relocated in hotel accommodation due to property damage. 4 people and a cat have relocated to another address and 3 people have been taken to A&E.



Emergency Services are still out and about dealing with incidents. — States of Jersey Police (@JerseyPolice) November 2, 2023

So far tonight we have relocated 15 people to hotels due to damage to their properties. The current wind speed is over 60 mph.

Please stay indoors and keep safe. — States of Jersey Police (@JerseyPolice) November 2, 2023

Πού «κινείται» η καταιγίδα

Το κέντρο της καταιγίδας θα διασχίσει τη νοτιοανατολική Αγγλία και την Ανατολική Αγγλία, προτού κατευθυνθεί προς τη Βόρεια Θάλασσα κατά τη διάρκεια του απογεύματος.

Οι ριπές ανέμου έχουν πιθανότατα κορυφωθεί τώρα στα νησιά της Μάγχης και στο Ντέβον και την Κορνουάλη, αλλά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές και αναστάτωση μέχρι το πρωί.

Οι άνεμοι είναι πιθανό να ενισχυθούν περαιτέρω στις παράκτιες περιοχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας σήμερα το πρωί.

Ενώ οι άνεμοι είναι σχετικά ασθενείς αυτή τη στιγμή κοντά στο κέντρο του Ciarán, σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και νότιας Αγγλίας οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα γίνουν πιο θυελλώδεις κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Χαλάζι 7,62 εκατοστών στο Τζέρσεϊ

Ο Christian May, ο οποίος εργάζεται για την κυβέρνηση του Τζέρσεϊ, δημοσίευσε αυτή τη φωτογραφία στο X με τις χαλαζόπετρες που βρέθηκαν στο γκαζόν του μετά από μια καταιγίδα χθες το βράδυ.

Ανέβασε έναν χάρακα για την κλίμακα που δείχνει ότι η μεγαλύτερη -την οποία περιγράφει ως «σε σχήμα κρουασάν» - έχει μήκος περίπου 7,62 εκατοστών.

A better photo of a collection of hailstones from our lawn following the thunderstorm and downpour around Midnight. Ruler for scale. #StormCiaran pic.twitter.com/URxc8lud3u — Christian May (@christianrmay) November 2, 2023

Στο έλεος της «Ciaran» η Βρετάνη στη Γαλλία

Περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται ήδη στο έλεος της κακοκαιρίας «Ciaran», όπου οι ριπές ανέμου άγγιξαν σχεδόν τα 150 χλμ./ώρα στη Βρετάνη.

Οι άνεμοι συνεχίζουν να εντείνονται: Συγκεκριμένα, 148 χλμ./ώρα καταγράφηκαν χθες βράδυ στο Saint-Mathieu, στο Φινέστρε, στις ακτές της Βρετάνης.

🌀 Les 150 km/h de vent approchés sur le #Finistère et le #Morbihan en lien avec la #tempête #Ciaran avec un 🏆#record_mensuel_de_vent relevé à la pointe Saint-Mathieu. La tempête continue à se renforcer ce soir. pic.twitter.com/CfvYVLIrM8 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 1, 2023

Οι κάτοικοι της Βορειοδυτικής Γαλλίας είναι προετοιμασμένοι για ισχυρούς ανέμους, που σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 145 χιλιόμετρα την ώρα (90 μίλια την ώρα) σε Βρετάνη, Νορμανδία και Pays de la Loire.

Στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας αναμένονται άνεμοι έως και 105 μίλια την ώρα (170 χιλιόμετρα την ώρα) και κύματα σχεδόν 10 μέτρων (33 πόδια).

Μακρόν: «Έρχεται μεγάλη καταιγίδα, μείνετε σπίτι» - Σε ετοιμότητα 12.500 πυροσβέστες

Ο πρόεδρος της Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, λέγοντας ότι «μεγάλη καταιγίδα θα πλήξει τμήμα της χώρας».

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας «Ciaran» στη Γαλλία έχουν κινητοποιηθεί 12.500 πυροσβέστες σε όλη την επικράτεια.

Φόβοι για διακοπές ρεύματος

Ο Eric Brocardi, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, μιλώντας στο BFM-TV, συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν σπίτι, να κλείσουν ερμητικά τα ρολά και να εξοπλιστούν με κιτ έκτακτης ανάγκης συσκευασμένα με τα απαραίτητα φάρμακα και φακούς σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Επιπλέον, 13 ελικόπτερα είναι έτοιμα να απογειωθούν αν το επιτρέψει ο άνεμος, ενώ υπάρχει και κινητοποίηση του στρατού.

Ο νομάρχης Alain Espinasse δήλωσε στο BFM-TV ότι 600 πυροσβέστες και 450 χωροφύλακες θα βρίσκονται σε ετοιμότητα όλη τη νύχτα στο Φινέστρε.

Ακυρώσεις δρομολογίων τρένων

Η εθνική αρχή σιδηροδρόμων SNCF ακύρωσε ορισμένα δρομολόγια τρένων του περιφερειακού δικτύου σε πέντε ανατολικές περιοχές από αργά χθες το βράδυ της Τετάρτης. Τα τρένα ταχείας κυκλοφορίας από το Παρίσι ανέστειλαν τις ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή προς τη Ρεν, αλλά και σε αρκετούς άλλους προορισμούς.

Οι περιοχές της Βρετάνης και της Νορμανδίας, στη Μάγχη, αναμένεται να πληγούν περισσότερο, μαζί με την περιοχή Λουάρ-Ατλαντίκ στα νότια.

KLM: Ακύρωσε δεκάδες πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ματαίωσε σήμερα δεκάδες πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ καθώς η καταιγίδα Κιαράν (Ciaran) αναμένεται να πλήξει την Ολλανδία με ριπές ανέμων ταχύτητας έως και 110 χιλιομέτρων την ώρα.

«Αποφασίσαμε να ματαιώσουμε όλες τις πτήσεις της KLM προς και από το Σίπχολ από νωρίς το απόγευμα μέχρι το τέλος της ημέρας», ανακοίνωσε ο ολλανδικός κλάδος της Air France KLM.