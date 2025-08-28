Καταδίκη Φον ντερ Λάιεν για το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο και την αντιπροσωπεία της ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.