Επεισοδιακό τετ α τετ στον Λ. Οίκο

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά, μετά την πρώτη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Καναδό νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. «Ο Καναδάς δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ προς πώληση», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Κάρνεϊ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να του απαντά «ποτέ μην λες ποτέ».

Σημειώνεται ότι πριν από την επίσκεψη του Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο, ο Καναδός πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως ο βασικός στόχος της συνάντησης ήταν είναι να επιχειρηθεί «επαναφορά» της σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία έχει πληγεί από την πολιτική των αμερικανικών δασμών και τις υπόνοιες του Τραμπ για προσάρτηση.

Κατά την κοινή τους εμφάνιση μπροστά στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη τον Καναδό πρωθυπουργό για τη νίκη του στις εκλογές, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία της πολιτικής», ενώ δεν δίστασε να προσθέσει με χιούμορ: «Ίσως και μεγαλύτερη από τη δική μου». Από την πλευρά του, ο Κάρνεϊ ευχαρίστησε τον πρόεδρο για τη «φιλοξενία του», υπογραμμίζοντας πως εξελέγη «για να μεταμορφώσει τον Καναδά».

Εμφανώς ενοχλημένος από την αναφορά του Τραμπ στον Καναδά ως «ευκαιρία ακινήτων», ο Κάρνεϊ απάντησε ότι «κάποια μέρη δεν είναι ποτέ προς πώληση. Δεν είναι προς πώληση και δεν θα είναι ποτέ». Υποβαθμίζοντας τη σημασία της δήλωσης του Κάρνεϊ, ο Τραμπ είπε με το γνώριμο υπαινικτικό του ύφος ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει» και «ποτέ μη λες ποτέ». «Θα δούμε με τον καιρό τι θα συμβεί».

BREAKING: Canadian Prime Minister, Mark Carney has arrived at the White House and is greeted by Donald Trump



Live updates ➡️ https://t.co/igdUsomm9D



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/tVErDj30fJ