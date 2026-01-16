Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η απόφαση για το ποιος κατέχει τη Γροιλανδία δεν ανήκει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Politico.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι μια απόφαση για τη Γροιλανδία και για το Βασίλειο της Δανίας», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο, μετά τις συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Κάρνεϊ κάλεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, να «σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους», ενώ τόνισε την υποστήριξη του Καναδά στην δανική κυριαρχία επί του στρατηγικής σημασίας νησιού του Αρκτικού, το οποίο ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταλάβει.

«Είμαστε εταίροι του ΝΑΤΟ με τη Δανία, και επομένως η πλήρης συνεργασία μας ισχύει», δήλωσε ο Κάρνεϊ στις πρώτες του παρατηρήσεις για την εντεινόμενη διπλωματική ένταση. «Οι υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το Άρθρο 5 και το Άρθρο 2 του ΝΑΤΟ παραμένουν, και βρισκόμαστε πλήρως στο πλευρό αυτών».

Το ζήτημα της Γροιλανδίας επανέρχεται στο προσκήνιο εξαιτίας της κλιμακούμενης ρητορικής του Τραμπ σχετικά με τα αμερικανικά συμφέροντα στον Αρκτικό, η οποία έχει οξύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και ΕΕ.

Η Δανία και αρκετοί σύμμαχοι ανακοίνωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι θα ενισχύσουν την στρατιωτική παρουσία τους στη Γροιλανδία.

Μία μέρα αφότου οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ έχει «διπλασιάσει τις επενδύσεις και τη στήριξή της στη Γροιλανδία» και ότι η Ένωση θα «συνεχίσει το έργο μας για την ασφάλεια στον Αρκτικό με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι η κυριαρχία στη Γροιλανδία και στον Αρκτικό ήταν επίσης μέρος των συνομιλιών του με τον Σι, προσθέτοντας ότι «βρήκα μεγάλη συμφωνία απόψεων σε αυτό το ζήτημα».