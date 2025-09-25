Το «καρφί» Τραμπ σε Ερντογάν: Ξέρει καλά από στημένες εκλογές

Ένα «καρφί» επεφύλασσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον Ταγίπ Ερντογάν, σχετικά με τις εκλογές στην Τουρκία, λέγοντας πως «ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει στημένες εκλογές».

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει να βρεθεί επίσημα με τον Τούρκο πρόεδρο «Βασικά, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι αλλά έχουμε να βρεθούμε για παραπάνω από τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν "εξορία" άδικα λόγω στημένων εκλογών. Ξέρει πιο καλά από τον καθένα τι σημαίνει στημένες εκλογές, αλλά όσο ήμουν στην "εξορία" παραμείναμε φίλοι» είπε, δείχνοντας ταυτόχρονα τον Ταγίπ Ερντογάν.

